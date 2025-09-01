Huê s’illumine entre feux d’artifice et festivals pour la Fête nationale

La ville de Huê (Centre) accueillera un feu d’artifice à haute altitude le 2 septembre pour célébrer la Fête nationale du Vietnam, selon l’administration municipale.

Des feux d’artifice illumineront le ciel nocturne de Huê le 2 septembre pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Le soir du 2 septembre, près de 1.000 feux d’artifice en haute altitude illumineront le ciel de la Cité impériale, sur la place Ngo Môn (porte du Midi), promettant un moment éblouissant qui marquera durablement les esprits des dizaines de milliers d’habitants et de visiteurs.

Juste avant le feu d’artifice, un programme artistique spécial retraçant l’histoire du Vietnam et célébrant la riche identité culturelle de Hué à travers des performances grandioses et chargées d’émotion.

Plus tôt dans la matinée, la 36e course de bateaux traditionnels sur la rivière des Parfums donnera le coup d’envoi du 10e Festival sportif de la ville de Huê, qui devrait attirer une foule immense et témoigner de l’esprit communautaire et de la solidarité.

Le même jour, la place Bà Triêu inaugurera un système moderne de fontaines musicales, offrant ainsi une nouvelle attraction artistique et ludique aux habitants comme aux touristes.

La série d’événements de la Fête nationale à Huê comprendra également des expositions, des festivals traditionnels et de nouveaux sports, comme la Huda Pickleball Cup. Le patrimoine, la gastronomie et l’ao dài traditionnel de Huê seront également mis en valeur lors de l’exposition des réalisations nationales à Hanoi.

Le Centre de conservation des monuments de Huê a notamment annoncé que l’entrée sera gratuite pour les citoyens vietnamiens le 2 septembre.

Plus précisément, l’entrée gratuite sera ouverte au public de 7h00 à 17h30. Les visiteurs sont tenus de présenter leur carte nationale d’identité pour accéder aux sites patrimoniaux tels que la Cité impériale, les tombeaux de l’empereur Tu Duc, de l’empereur Khai Dinh, de l’empereur Minh Mang, le Musée des antiquités royales de Huê et le palais d'An Dinh.

