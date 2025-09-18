Deux concerts symphoniques allemands pour le 50e anniversaire des liens Vietnam - Allemagne

À l'occasion du 50 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République fédérale d'Allemagne, l'Orchestre symphonique de la Radio de Francfort donnera deux concerts au début du mois d'octobre. Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations officielles de l'État de Hesse cette année.

Photo : VNA/CVN

Deux grands concerts de musique de chambre sont prévus : le 2 octobre au Théâtre Hô Guom à Hanoï et le 4 octobre à l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville.

Le programme présentera notamment l'un des duos de quatuors originaux du compositeur d'opéra Louis Spohr, qui a longtemps travaillé dans l'État de Hesse ; un sextuor de Ludwig van Beethoven, écrit pour deux cors et un quatuor à cordes ; ainsi qu’un octuor de Felix Mendelssohn Bartholdy pour huit instruments à cordes (quatre violons, deux altos et deux violoncelles). Particularité de cette édition : les concerts seront cofinancés par le gouvernement vietnamien et l'État de Hesse, avec le soutien de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

Fondé en 1929, l'Orchestre symphonique de la Radio de Francfort (hr-Sinfonieorchester Frankfurt) est l'un des premiers orchestres radiophoniques d'Allemagne. Avec plus de 95 ans d'histoire, il s'est imposé comme une formation majeure du paysage symphonique européen et jouit d'une renommée internationale.

VNA/CVN