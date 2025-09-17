La première Journée mondiale de la culture attendue à la citadelle impériale de Thang Long

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme va collaborer avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la ville de Hanoï pour organiser la première Journée mondiale de la culture à Hanoï, prévue les 4 et 5 octobre à la citadelle impériale de Thang Long.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la culture, une kyrielle d'activités sera proposée, notamment des performances artistiques, des dégustations culinaires, des projections de films, des expositions d’art, des costumes traditionnels et des livres de nombreux pays du monde entier.

Ces activités mettront en valeur la culture millénaire de Hanoï et l’image d’un Vietnam ouvert, convivial et culturellement diversifié, respectueux des différences, et mettent également en valeur le riche patrimoine culturel des pays du monde entier auprès du public local, à Hanoï et dans tout le pays.

Selon le ministère, cet événement vise à établir un forum diplomatique culturel de portée mondiale, avec la devise "La culture comme fondement, l’art comme vecteur", dans le but de renforcer les échanges entre peuples, promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles entre le Vietnam et la communauté internationale, tout en enrichissant la vie culturelle et l’ouverture esthétique des habitants de la capitale.

Cette initiative vise à encourager la créativité, à promouvoir la diversité culturelle et à consolider le statut de Hanoï en tant que Ville créative de l’UNESCO et Ville pour la paix, selon le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh.

Hanoi abrite de nombreuses missions diplomatiques, organisations internationales et centres culturels étrangers. Au-delà d’être un lieu de travail, la ville est devenue un lieu d’accueil et de rencontre pour les partenaires et amis internationaux. La présence et la participation de ces entités à l’événement témoigneront pleinement de leur attachement et de leurs liens étroits avec Hanoï.

La participation des ambassades, des centres culturels et des organisations internationales devrait enrichir la mosaïque culturelle et témoigner de leur solidarité avec le Vietnam en promouvant le rôle de la culture dans le développement durable et la construction d’un avenir prospère et solidaire.

Il s’agit d’un événement majeur visant à honorer les valeurs culturelles, à renforcer les échanges et la coopération internationaux, et à promouvoir l’image et la culture de Hanoï et du Vietnam auprès des amis du monde entier, a déclaré Lê Hai Binh.

Le responsable a exprimé l’espoir que les ambassades, les centres culturels et les organisations internationales au Vietnam apporteraient un soutien fort et une participation active, considérant qu’ils sont essentiels au succès de l’événement.

Organisée dans un espace ouvert répondant aux exigences d’échelle, d’infrastructure et de sécurité, la Journée mondiale de la culture devrait garantir qualité et inclusion.

Bien que la cérémonie inaugurale se déroulera à la citadelle impériale de Thang Long, des lieux plus grands tels que le parc Thông Nhât ou le Centre national des expositions pourraient être envisagés pour les éditions futures à mesure que l’événement en maturité et en visibilité.

