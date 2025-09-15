Nguyên Thi Yên Nhi couronnée Miss Grand Vietnam 2025

Nguyên Thi Yên Nhi, 21 ans, originaire de la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, a remporté le titre de Miss Grand Vietnam 2025, surpassant 34 candidates lors de la grande finale qui s’est tenue dimanche 14 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Nguyên Thi Yên Nhi est actuellement étudiante en troisième année de gestion des services touristiques et de voyage à l’Université Van Hiên de Hô Chi Minh-Ville. Reconnue pour sa beauté exceptionnelle, sa présence scénique assurée et ses talents d’interprète, elle a été une favorite du public tout au long du concours.

En 2024, Yên Nhi a terminé parmi les 15 finalistes de Miss Grand Vietnam. Cette année, elle a fait preuve de maturité à chaque épreuve en remportant le Top 5 de du sous-concours Grand Heat, le Top 5 du sous-concours Fashion Beauty et le Top 10 du sous-concours Grand Voice.

Lors de la séance de questions-réponses de la grande finale, elle a impressionné le jury et le public en répondant à une question sur la contribution de la jeunesse à l’essor du Vietnam.

Yên Nhi a répondu avec assurance, en anglais et en vietnamien, mettant en avant ses projets de promotion de la culture, de l’histoire et du patrimoine du Vietnam grâce au tourisme durable, d’application de la transformation numérique et de l’innovation dans l’industrie du voyage et de devenir une ambassadrice du tourisme pour connecter le Vietnam au monde.

Photo : BTC/CVN

Grâce à une performance remarquable sur scène, la victoire de Yên Nhi a conquis le cœur de la majorité du public.

Les candidates ont participé à plusieurs épreuves, dont des performances de groupe, des concours de maillot de bain, des concours de robe de soirée, des présentations orales et des séances de questions-réponses.

Les résultats finaux ont vu Nguyên Thi Thu Ngân, de Cà Mau, couronnée première dauphine, Lê Thi Thu Trà, de Nghê An, deuxième dauphine, Dinh Y Quyên, de Gia Lai, troisième dauphine et La Ngoc Phuong Anh, d’An Giang, quatrième dauphine.

Grâce à sa victoire, Nguyên Thi Yên Nhi représentera le Vietnam à Miss Grand International 2025, qui se tiendra en Thaïlande en octobre.

VNA/CVN