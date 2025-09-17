À Hanoï, "La lumière de la mélodie" célèbre Vivaldi et Beethoven

L’Orchestre symphonique de Hanoi s’associera à l’"Artiste du Peuple" Bui Công Duy pour présenter un concert spécial intitulé "Vivaldi et Beethoven" vendredi 20 septembre à l’Opéra Hô Guom, à Hanoï, dans le cadre de la série "La lumière de la mélodie".

Photo : NVCC/CVN

Le concert réunira des musiciens vietnamiens et internationaux de premier plan, sous la direction du chef d’orchestre japonais Tetsuji Honna, directeur musical de l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) depuis 2009.

Le programme proposera au public un voyage musical à travers le temps, en deux parties. La première présente quatre concertos des Quatre saisons d’Antonio Vivaldi, interprétés au violon par les artistes Chuong Vu et Dô Phuong Nhi.

Éditées il y a tout juste trois siècles en 1725, à Amsterdam, les Quatre saisons apparaissent déjà comme un chef d’œuvre à part dans les partitions de Vivaldi, déjà très célèbre à Venise et dans le reste de l’Europe. Dans ces quatre concertos, Vivaldi met en musique le cycle des saisons. L’autre particularité majeure, c’est que chaque concerto est accompagné d’un sonnet décrivant la saison.

Le programme se poursuit avec la deuxième partie pour apprécier le Triple concerto en do majeur, op. 56 de Ludwig van Beethoven. L’œuvre sera interprétée par le violoniste Bùi Công Duy, le violoncelliste russe Denis Shapovalov, médaillé d’or au 11e Concours international de musique Tchaïkovski, et la pianiste Luong Khanh Nhi, troisième prix du Concours de piano de Leeds 2024.

Créé en 1804, ce chef-d’œuvre du génie musical allemand, en effet, est une invitation à un voyage émotionnel captivant. Chaque mouvement de cette composition transporte l’auditeur dans un tourbillon d’émotions contrastées, allant de la mélancolie à la joie débordante.

Le concert "Vivaldi et Beethoven" s’inscrit dans le cadre du 10e anniversaire du Festival de musique Vietnam Connection, fondé en 2015 par le professeur honoraire KazNua de l’Université nationale des arts du Kazakhstan, l’"Artiste du peuple" Bùi Công Duy, et le violoniste international Dr Chuong Vu.

VNA/CVN