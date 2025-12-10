Hô Chi Minh-Ville renforce la synergie locale pour un tourisme durable et innovant

Dans l’objectif de développer des destinations conviviales, le Service municipal du tourisme poursuit activement divers programmes visant à stimuler le tourisme local. Il s’attache notamment à rapprocher les destinations emblématiques des touristes, vietnamiens comme étrangers, grâce aux plateformes numériques.

>> Incontournables à Hô Chi Minh-Ville : que faire, que voir, que visiter ?

>> À Hô Chi Minh-Ville, Vinh Khanh figure parmi les rues les plus branchées du monde

>> Hô Chi Minh-Ville: Relance son circuit en hélicoptère en mars 2026

>> Hô Chi Minh-Ville célèbrera 2026 avec quatre points de tirs de feux d'artifice

Photo : VNA/CVN

Récemment, le Service municipal du tourisme a signé un accord de coopération avec Grab Vietnam afin d’optimiser l’expérience des visiteurs grâce à des services sûrs et pratiques, accélérant ainsi la transformation numérique du secteur.

Une autre avancée majeure réside dans la signature d’un mémorandum entre le Centre de promotion du tourisme, le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel vietnamien et la société TikTok Vietnam. Selon Nguyên Cam Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme, ce programme transformera 168 représentants des quartiers, communes et zones spéciales en créateurs de contenu numérique. Ces "ambassadeurs locaux" présenteront des récits authentiques sur la culture de leur territoire, créant une mosaïque de contenus riche pour les touristes.

Photo : VNA/CVN

Pour l’heure, le modèle "Chaque localité, au moins un produit touristique", déjà établi dans 22 localités, s’étend désormais à d’autres quartiers et communes. Selon le directeur général de Saigontourist, Nguyên Thanh Luu, Hô Chi Minh-Ville dispose de conditions particulièrement favorables pour développer, sur la période 2025 - 2030, une chaîne de produits touristiques intra-régionaux entre ses 168 quartiers, communes et zones spéciales.

Dans cette dynamique, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a exhorté les autorités locales à finaliser leurs produits touristiques spécifiques et à intensifier l’application des technologies afin d’offrir un accès rapide à l’information. Cette démarche vise à bâtir un environnement touristique durable, sûr et convivial.

Parallèlement à la numérisation, la ville renforce la synergie entre autorités, entreprises et communautés locales pour développer un tourisme vert. Des programmes plus ambitieux en matière de tourisme numérique et de tourisme vert restent nécessaires, ces deux orientations constituant des objectifs clés fixés par le secteur touristique de la ville pour la période à venir.

Sur la base des données de recherche des utilisateurs de la plateforme de voyage en ligne Agoda pour la période de septembre à novembre concernant les voyages de fin d’année 2025, la demande de tourisme familial à destination du Vietnam a augmenté de 30 % par rapport à la même période de l’an dernier. Fait remarquable, Hô Chi Minh-Ville se classe au quatrième rang au Vietnam en matière d’attractivité, grâce à sa gastronomie riche, à ses espaces de divertissement modernes et à ses excursions d’une journée vers le Delta du Mékong.

VNA/CVN