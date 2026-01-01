Hô Chi Minh-Ville : 2025, une année record pour le tourisme

Forte de nombreux résultats exceptionnels en 2025, l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville aborde 2026 avec l’ambition d’une croissance soutenue, en misant sur la qualité, la profondeur et son rôle de pôle touristique majeur du pays.

Grâce à ses atouts uniques - îles et côtes, mangroves, rivières et agriculture de haute technologie -, Hô Chi Minh-Ville dispose d’une formidable opportunité pour une percée décisive dans le développement touristique.

C’est l’avis exprimé par Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de la ville, lors de la conférence bilan du secteur touristique 2025, organisée le 30 décembre par le Service municipal du tourisme. Il a annoncé que, pour 2026, l’industrie touristique locale vise 11 millions de touristes internationaux et 50 millions de touristes nationaux, pour un chiffre d’affaires total estimé à 330 000 milliards de dôngs.

Selon lui, le secteur a su profiter efficacement en 2025 de la période faste des commémorations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. L’occasion d’allier promotion de l’histoire glorieuse du Vietnam à des campagnes de communication valorisant l’image, la culture et le peuple de la ville, renforçant ainsi sa position comme destination touristique internationale de premier plan. La conférence bilan s’est tenue au moment où le tourisme local achevait une année couronnée de succès et s’apprêtait à entamer une nouvelle phase de développement avec des objectifs encore plus ambitieux.

En tête du tourisme national à bien des égards

Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a accueilli en 2025 près de 8,6 millions de visiteurs internationaux (+plus de 40% par rapport à 2024) et 45 millions de visiteurs nationaux (+18,4%). Les recettes touristiques ont atteint environ 279.000 milliards de dôngs (+près de 46%), soit 107% de l’objectif fixé. La ville reste la destination la plus visitée du pays en termes de fréquentation et de recettes, contribuant de manière décisive au développement du tourisme vietnamien.

Au-delà de la croissance quantitative, 2025 a été marquée par une diversification et un approfondissement significatifs des produits touristiques. La ville a capitalisé sur le 50e anniversaire pour développer des circuits historiques, culturels et patrimoniaux urbains. Le tourisme fluvial, nocturne, d’affaires (MICE) et médical a continué de progresser, allongeant la durée des séjours et augmentant les dépenses des visiteurs.

Parallèlement, le secteur a accéléré sa transformation numérique, perfectionnant son écosystème de tourisme intelligent et intégrant les technologies dans la gestion, la promotion et les services. Des événements phares comme le Salon international du tourisme (ITE HCMC), la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Festival de l’áo dài ou le Festival fluvial ont consolidé la position de la ville comme pôle événementiel majeur du pays.

Lors de la conférence, Nguyên Trùng Khanh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, a salué le rôle central et moteur de Hô Chi Minh-Ville. Alors que le tourisme vietnamien devrait accueillir environ 21,5 millions de visiteurs internationaux et 135 millions de visiteurs nationaux en 2025, pour un chiffre d’affaires dépassant 1.000.000 milliards de dôngs, Hô Chi Minh-Ville demeure la première porte d’entrée internationale et un centre névralgique pour les événements, conférences et salons.

Nguyên Trùng Khanh a insisté sur le fait que la ville doit non seulement assurer sa propre croissance, mais aussi irradier son influence en orientant le secteur national vers un développement intensif, axé sur la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée, la transformation numérique et la transition écologique, en plaçant entreprises et touristes au centre.

Objectif 11 millions de touristes internationaux

Le vice-président Nguyên Van Dũng a réaffirmé l’ambition d’accueillir 61 millions de touristes en 2026 (11 millions internationaux et 50 millions nationaux), pour un chiffre d’affaires de 330.000 milliards de dôngs. "Il s’agit d’un objectif ambitieux, fruit d’une réflexion approfondie validée par le Service du tourisme, l’Association du tourisme et les acteurs économiques", a-t-il déclaré.

Ces objectifs traduisent la volonté d’améliorer la qualité de la croissance et de consolider le leadership national de la ville, en développant un tourisme durable fondé sur l’innovation, la transformation numérique, la qualité des produits et services, et la promotion d’une destination sûre, accueillante et civilisée.

En réponse aux directives centrales et municipales, Pham Huy Binh, directeur du Service municipal du tourisme, a indiqué que 2026 sera placée sous le signe de l’aménagement urbain intégré, du développement de produits touristiques approfondis, de l’amélioration des services et de la compétitivité.

Le secteur encouragera l’utilisation des technologies numériques dans la gestion, la promotion et l’accueil, tout en renforçant la formation des ressources humaines pour répondre aux exigences d’intégration et de durabilité. Hô Chi Minh-Ville poursuivra également les synergies régionales pour créer des chaînes de valeur interconnectées, enrichissant l’expérience touristique et contribuant au développement socio-économique local.

Selon Nguyên Huu Y Yên, président du conseil d’administration de Saigontourist Travel, la réorganisation urbaine et administrative de la ville crée un contexte favorable à un tourisme régional durable et respectueux de l’environnement. Pour la période 2025-2030, Saigontourist élabore des circuits thématiques valorisant patrimoine, culture, voies navigables et espaces verts, tout en promouvant des mobilités alternatives (marche, métro, bus, navettes fluviales).

"Cette approche offre aux touristes une expérience plus enrichissante, responsable et durable. Le tourisme vert ne se limite pas à la visite : il encourage une consommation responsable, réduit le gaspillage, valorise le patrimoine et crée de la valeur durable pour la communauté locale", a conclu M. Yên.

Texte et photos : Tân Dat/CVN