Top des destinations touristiques à Quang Tri

La province de Quang Tri (Centre) regorge de destinations touristiques et sites historiques dont les valeurs inestimables leur vaut une popularité grandissante auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Quang Tri est célèbre pour ses cavités naturelles magnifiques et uniques, faisant d’elle le 'Royaume des grottes".

Photo: Saigontourist/CVN

Située dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, Thiên Duong (Paradis) est une magnifique grotte. Découverte par l’Association britannique de spéléologie (The Royal Cave Association britannique) en 2005, elle a été nommée en 2010 la plus longue grotte d’Asie, avec une longueur totale de 31,4 km. La beauté de ses stalactites et stalagmites lui a valu le nom de Thiên Duong.

C’est une grotte sèche dynamique, dépourvue de rivière souterraine, contrairement à la grotte de Phong Nha, également située à Quang Tri. Selon des études préliminaires, la grotte de Thiên Duong est beaucoup plus grande et plus longue que celle de Phong Nha. On y trouve des formations spectaculaires de stalactites et de stalagmites.

La grotte de Phong Nha se trouve également dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng. Surnommée “la plus belle grotte du Vietnam”, elle impressionne par son atmosphère humide et sa rivière souterraine qui serpente dans l’obscurité. Pour atteindre son entrée, il faut compter environ 30 minutes de navigation sur la paisible rivière Son. Enfouie entre montagnes majestueuses et végétation luxuriante, cette merveille justifie pleinement son inscription au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.

Forte d’un processus d’érosion remontant à plus de 250 mil-lions d’années, elle présente un paysage de terrains et de montagnes calcaires, culminant à environ 600 m d’altitude. On y découvre de nombreuses stalactites uniques, aux formes naturelles évoquant des licornes, des lions ou des statues de Bouddha, laissant libre cours à l’imagination des visiteurs.

Considérée comme la plus vaste grotte naturelle au monde, Son Doong fait partie intégrante du réseau souterrain de Phong Nha-Ke Bàng. Elle appartient à un système souterrain reliant plus de 150 autres grottes, situées près de la frontière avec le Laos. La grotte a été révélée au grand public en 2009, à la suite de l’exploration par une équipe de la British Royal Cave Association.

Hôtel Saigon - Quang Binh

L’hôtel Saigon - Quang Binh, classé 4 étoiles international, relevant du groupe Saigontourist, est situé au quartier de Dông Hoi, province de Quang Tri. Il bénéficie d’un emplacement privilégié sur le fleuve Nhât Lê, près de l’estuaire du même nom.

L’établissement dispose de 95 chambres élégantes et haut de gamme, dont plusieurs offrent une vue imprenable sur le fleuve, notamment les catégories Deluxe Rivière et Suite Exécutive.Ses restaurants proposent une riche cuisine préparée à partir de produits locaux frais et de saison, pour une expérience culinaire inoubliable. Le café Lounge, situé au rez-de-chaussée, est un lieu de rencontre idéal pour un café, un thé ou une réunion d’affaires, offrant une vue imprenable sur la grande muraille de Quang Binh. Quant au Saigon Garden Café, subtilement décoré avec raffinement, il invite à la détente autour d’une boisson chaude, face à un somptueux coucher de soleil.

Photo: Saigontourist/CVN

Le Saigon - Quang Binh met également à disposition des espaces de conférence haut de gamme, parfaitement adaptés à l’organisation de réceptions, de réunions ou de séminaires. Il offre par ailleurs un large éventail de services : une piscine extérieure avec vue sur Dông Hoi et le fleuve Nhât Lê, un terrain de tennis attenant au Saigon Garden Café, un espace Business Center, un service de blanchisserie express, un bureau de change, un service de transport, ainsi qu’un accueil personnalisé à l’aéroport et à la gare.

Depuis l’hôtel Saigon - Quang Binh, les touristes peuvent facilement rejoindre à pied plusieurs sites célèbres, tels que le monument dédié à la Mère héroïque vietnamienne Suôt, les musées, le centre commercial et le marché de Dông Hoi. L’établissement bénéficie d’un emplacement stratégique, à seulement 7 km de l’aéroport de Dông Hoi et à 3 km de la gare centrale, offrant ainsi une grande praticité pour les voyageurs.

Adresse : 20, rue Quach Xuân Ky, quartier de Dông Hoi, province de Quang Tri (Centre)

Tél.: (+84-23) 23 82 22 76

Tân Dat - Trong Phuc/CVN