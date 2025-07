Dà Nang

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération touristique

Le bureau de l'Office national du tourisme japonais ( Japan National Tourism Organization - JNTO) au Vietnam a organisé, vendredi 4 juillet à Dà Nang, un séminaire consacré à la mise en relation commerciale et à la promotion du tourisme, réunissant une cinquantaine d’acteurs du secteur venus des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Placée sous l’égide du Consulat général du Japon à Dà Nang et de l’Association touristique locale, cette rencontre visait à renforcer les échanges professionnels et à explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Selon Matsumoto Fumi, représentante en chef du JNTO au Vietnam, en 2024, plus de 621 000 Vietnamiens ont visité le Japon - un record historique (+8,2%) - et la tendance se poursuit en 2025, avec une hausse de 9,6% au cours des cinq premiers mois. Il a estimé que la reprise des liaisons aériennes, notamment entre Da Nang et Narita et Kansai, facilitait considérablement les flux touristiques bilatéraux, en particulier au départ du Centre du Vietnam. Toutefois, environ 80% des Vietnamiens n’ont encore jamais voyagé au Japon, ce qui révèle un potentiel de croissance encore considérable.

Le séminaire a réuni 22 prestataires touristiques japonais et 26 agences vietnamiennes du Centre. Mori Takero, consul général du Japon à Dà Nang, a souligné l’importance de la réouverture de la ligne Osaka - Dà Nang et du renforcement de la liaison Narita - Dà Nang, notamment grâce à l’utilisation d’avions de plus grande capacité.

Par ailleurs, Dà Nang, dont la croissance économique a atteint 11% au premier semestre 2025, ambitionne de devenir un centre de services de haut niveau et un hub touristique en Asie d’ici 2045. Le Japon demeure un marché stratégique : plus de 108.000 touristes japonais ont visité Dà Nang depuis janvier 2025, et 11 vols directs hebdomadaires sont actuellement en service.

Les autorités vietnamiennes et japonaises visent désormais un volume de 2 millions de voyageurs bilatéraux par an. Le séminaire est considéré comme une étape clé vers le développement de partenariats durables et innovants dans le domaine du tourisme.

VNA/CVN