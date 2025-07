Renforcement de la coopération touristique Vietnam - Japon

Plus de 50 agences de voyages et autorités touristiques vietnamiennes et japonaises se sont réunies lors d'un séminaire tenu le 2 juillet à Hanoï pour présenter leurs produits, échanger des informations sur le marché et renforcer la coopération concrète et efficace entre les deux pays.