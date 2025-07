Un nouveau souffle pour le tourisme vietnamien grâce à la réforme des visas

Dans un contexte de concurrence accrue entre les destinations touristiques mondiales, l'amélioration des politiques de visa devient un levier stratégique majeur pour renforcer la compétitivité du Vietnam, attirer davantage de touristes internationaux et stimuler la croissance du secteur. Les récentes réformes en matière de visa forment un ensemble de mesures innovantes qui contribuent à promouvoir l’image d’une destination "sûre, accueillante, de qualité et attrayante".

Selon Pham Van Thuy, directeur adjoint de l’Administration nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Vietnam applique actuellement une exemption de visa bilatérale pour 15 pays et une exemption unilatérale pour 12 pays, parmi lesquels figurent des marchés clés tels que la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, le Japon ou la République de Corée. La Résolution N°44/NQ-CP du gouvernement prolonge l’exemption de visa jusqu’en 2028, avec une durée de séjour maximale de 45 jours, quel que soit le type de passeport ou l’objet du voyage.

Une avancée significative réside dans la réforme de la Loi sur l'entrée et la sortie en vigueur depuis le 15 août 2023. Elle prévoit une prolongation de la validité du visa électronique (e-visa) de 30 à 90 jours, avec des entrées simples ou multiples, et son élargissement à tous les pays et territoires (contre 80 auparavant). Ces ajustements facilitent considérablement les démarches administratives, optimisent l’expérience des visiteurs et renforcent l’attrait de la destination Vietnam.

En outre, une politique spécifique d’exemption de visa est appliquée à l’île de Phu Quôc, permettant aux touristes étrangers d’y séjourner jusqu’à 30 jours sans visa, à condition de ne pas quitter l’île durant leur séjour.

Expérimentation d’un régime de visa de courte durée

Dans le cadre du programme national de relance du tourisme 2025, le gouvernement a adopté la Résolution N°11/NQ-CP visant à accorder une exemption de visa conditionnelle aux ressortissants de la Pologne, de la République tchèque et de la Suisse. Ces visiteurs bénéficieront d’un séjour sans visa jusqu’à 45 jours s’ils voyagent avec des agences de voyages vietnamiennes agréées. Cette mesure, en vigueur du 1er mars au 31 décembre 2025, devrait ouvrir la voie à l’élargissement de dispositifs similaires à d'autres marchés à fort potentiel.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a d’ailleurs émis un plan d'action pour la mise en œuvre de cette initiative (Décision N°444/QĐ-BVHTTDL) et coordonne activement avec les ministères de la Police et des Affaires étrangères afin de proposer de nouvelles politiques de visa incitatives, ciblant les visiteurs à haut pouvoir d’achat ou les marchés stratégiques.

Renforcement de l’image d’une destination sûre, conviviale et attractive

Dans une perspective de développement touristique rapide et durable, le Vietnam professionnalise sa stratégie de promotion à l’échelle mondiale, avec un accent mis sur le numérique et la diversification des marchés cibles. Des campagnes de communication cohérentes, diffusées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, seront déployées autour du nouveau slogan "Vietnam - Partir pour aimer", valorisant les atouts d’une destination sûre, accueillante, de qualité et riche en expériences.

Les actions de promotion seront intensifiées sur les marchés clés d’Asie du Nord-Est (Chine, République de Corée), d’Asie du Sud-Est, d’Europe, des États-Unis, d’Australie, ainsi que sur des marchés émergents comme l’Inde. Par ailleurs, le secteur touristique propose la création de bureaux de promotion du tourisme dans certains marchés prioritaires pour renforcer les relations directes avec les partenaires étrangers.

En complément, la stratégie vietnamienne mise fortement sur la transformation numérique. L’utilisation de l’intelligence artificielle, du big data, ainsi que la coopération avec les grandes plateformes numériques (Google, TikTok, OTA, influenceurs internationaux) permettront de moderniser la communication touristique. Un écosystème numérique de promotion du tourisme national est en cours de développement.

Le Vietnam entend également organiser de nombreux événements d’envergure, tels que l’Année nationale du tourisme 2025, les foires internationales (ITB Berlin, WTM Londres), ainsi que des roadshows dans les marchés cibles (Europe, Asie du Nord-Est, Australie, Inde, Amérique du Nord), en synergie avec des offres combinées vols-hébergements-expériences proposées par les compagnies aériennes et les voyagistes.

Les nouvelles politiques de visa, alliées à une stratégie de communication cohérente et moderne, créent un environnement favorable au redémarrage du tourisme vietnamien après la pandémie. Elles ne constituent pas seulement un outil d’attraction des visiteurs, mais représentent également un levier pour stimuler la croissance économique et asseoir la réputation du Vietnam comme une destination hospitalière, authentique et résolument tournée vers l’avenir.

