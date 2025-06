Thanh Hoa

Pù Luông, une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking

Située à environ 160 km au sud-ouest de Hanoï, soit 3 à 4 heures de route, la réserve naturelle de Pù Luông, à cheval sur les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa (province de Thanh Hoa), s’impose comme une destination de choix pour le tourisme d’aventure, en particulier pour les circuits de trekking qui allient marche, exploration de la nature et renforcement physique et mental.

Photo : VNA/CVN

En langue thaï, Pù Luông signifie ''la plus haute montagne''. Couvrant une superficie de près de 17.000 ha, cette réserve, dominée par des chaînes de montagnes karstiques, de vastes vallées et des rizières en terrasses, abrite une biodiversité remarquable propre aux forêts tropicales humides du Nord du Vietnam.

Outre le développement récent de complexes touristiques intégrés au paysage naturel, la région de Pù Luông observe une popularité grandissante auprès des amateurs de trekking, notamment parmi les jeunes et les visiteurs étrangers. L'intérêt des circuits de randonnée à Pu Luong ne réside pas tant dans la difficulté technique du terrain que dans la diversité des itinéraires disponibles. Des parcours tels que Ban Don - Ban Kho Muong ou Ban Hiêu - sommet de Pù Luông présentent un véritable défi physique, tout en offrant une expérience resourçante, à l'écart de l'agitation urbaine.

Selon Lê Dinh Phuong, directeur de la Réserve naturelle de Pù Luông, l'administration a investi dans l'amélioration des infrastructures. Cela inclut notamment les sentiers menant au sommet culminant à 1.700 mètres d'altitude, afin de répondre à la demande croissante en matière de tourisme d'aventure.

Un modèle de tourisme communautaire durable

Photo : VNA/CVN

Le circuit de trekking suivant l'itinéraire patrimonial de Pù Luông s'étend sur 30 km et se réalise en trois jours et deux nuits. Partant du centre administratif de la réserve ou des hébergements locaux, le parcours traverse des villages thaïs nichés entre les rizières en terrasses. Les visiteurs y découvrent la culture locale et les paysages typiques de la région montagneuse, avec en point d'orgue l'ascension du sommet de Pù Luông.

Contrairement à d'autres sites touristiques largement commercialisés, Pù Luông a su préserver son authenticité. Les communautés ethniques thaï et Muong perpétuent un mode de vie en harmonie avec la nature : culture du riz en terrasses, maisons sur pilotis, artisanat traditionnel et coutumes ancestrales. Les visiteurs peuvent ainsi s'immerger dans le quotidien des habitants, savourer une cuisine typique (riz gluant cuit dans le bambou, pousses de bambou, poissons de ruisseau), dormir dans des maisons sur pilotis, participer au tissage ou se baigner dans des cours d'eau naturels.

Au village de Kho Muong, commune de Thanh Son, de nombreuses familles se sont engagées dans le tourisme communautaire en proposant des séjours en homestay.

D’après Ha Van Thao, chef du village, la vie des habitants s’est considérablement améliorée grâce au tourisme. Soutenus par les autorités locales et des organisations sociales, les villageois ont bénéficié de formations, d’activités de promotion et d’investissements dans les infrastructures. Un plan est actuellement en cours pour relier Kho Muong à d’autres sites voisins et développer un circuit fermé au cœur de la réserve de Pù Luông.

''Le tourisme a apporté beaucoup de changements positifs pour les habitants d'ici'', confie Ha Van Vinh, membre de l’ethnie thaï de Kho Muong. ''Nous nous sommes engagés collectivement à préserver la forêt et la nature, afin de développer un tourisme durable, source de revenus et de progrès pour nos familles''.

VNA/CVN