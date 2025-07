Le Vietnam intensifie ses efforts pour attirer les touristes allemands

Le programme a présenté les nouvelles tendances touristiques, les liaisons directes de Vietnam Airlines et les atouts culturels du Vietnam. Il a également facilité les rencontres professionnelles entre agences de voyages vietnamiennes et allemandes. De nombreuses entreprises et visiteurs allemands ont pris part à l’événement.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à cette occasion, Ha Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme, a rappelé que 2025 marquait le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne. Il a mis en avant l’intérêt croissant des Allemands pour les voyages longue distance, l’immersion culturelle et le tourisme durable. Au cours des cinq premiers mois de l’année, près de 140.000 touristes allemands ont visité le Vietnam, soit une hausse de plus de 16% par rapport à la même période en 2024. Huê, Hanoï et les régions côtières figurent parmi les destinations les plus prisées.

Nguyên Thi Thu Hà, conseillère en investissement à l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a indiqué que le Vietnam figurait, selon une enquête d’Agoda, parmi les cinq destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens. Elle a affirmé que l’ambassade et les consulats généraux soutiendraient activement la promotion touristique, les partenariats économiques et les investissements dans les infrastructures, l’écotourisme et la formation professionnelle…

Selon Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service du tourisme de Huê, l’Allemagne est actuellement le troisième marché pourvoyeur de touristes internationaux pour sa ville, avec 30.000 visiteurs enregistrés en cinq mois.

De son côté, Petra Schwert, représentante de Vietnam Airlines en Allemagne, a présenté les nouvelles lignes directes reliant Munich à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, renforçant l’accessibilité du Vietnam pour les voyageurs allemands.

L’événement s’est clôturé par des concerts de musique traditionnelle vietnamienne et la distribution de cadeaux promotionnels offerts par Vietnam Airlines, offrant aux participants une expérience culturelle immersive.

VNA/CVN