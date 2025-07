Plongée dans un village vieux de 400 ans

Avec sa position unique et sa beauté paisible, le village ancien de Hà Liên, situé au cœur du marais de Nha Phu, province de Khanh Hoà (Centre), devient une destination attrayante, très prisée par les amateurs de voyage.

Photo : CTV/CVN

Dans le quartier de Ninh Hà (devenu quartier de Hoà Thang depuis le 1er juillet), province de Khanh Hoà (Centre), le village de Hà Liên s’étend sur une superficie de 2 ha. Il est entouré de lacs d’élevage exploités par les habitants locaux, au sein de la région du marais de Nha Phu.

Récemment, ce village au charme naturel et tranquille est soudainement devenu célèbre sur les réseaux sociaux, attirant de nombreux visiteurs grâce à des photos aériennes impressionnantes.

Ce qui rend ces images particulièrement frappantes, c’est que Hà Liên apparaît vu du ciel comme une oasis isolée, se détachant au milieu des lacs d’élevage et des mangroves environnantes. Sous un autre angle, le village évoque un cerf-volant suspendu dans l’espace.

Photo : CTV/CVN

Depuis la Nationale 1 traversant la cité municipale de Ninh Hòa, un seul chemin permet d’accéder au village, tel une “ficelle de cerf-volant”. Pour y entrer depuis d’autres directions, la plupart des habitants doivent emprunter des barques ou des canoës.

En franchissant l’entrée du village, les visiteurs découvrent une grande cour, lieu de rassemblement communautaire et de pratique sportive, considéré comme le plus vaste espace dégagé de Hà Liên.

Charme incomparable

La majorité des habitations sont des maisons de plain-pied, bâties très proches les unes des autres, séparées par des ruelles étroites d’à peine 1 à 2 m de large.

Selon les documents historiques, Hà Liên a été fondé en 1653, durant le règne du seigneur Nguyên Phuc Tân (1620-1687) et fait partie des sept villages à l’origine du quartier actuel de Ninh Hà.

Photo : CTV/CVN

Au centre du village se trouve un petit marché composé de quelques échoppes et étals, lieu de rassemblement quotidien des habitants. Les touristes s’y arrêtent volontiers pour savourer des plats littoraux typiques, tels que le bún cá (vermicelles de riz au poisson), le bánh canh (soupe de nouilles épaisses) ou le bánh xèo (crêpe vietnamienne).

Les habitants de Hà Liên racontent que, depuis plus d’un an, la diffusion des images aériennes du village a suscité la curiosité de nombreux visiteurs. Cela a permis à la population d’augmenter ses revenus grâce à la vente de nourriture et de boissons. Des services de promenade en barque à travers la mangrove ont également vu le jour.

Le village compte environ 330 foyers pour quelque 1.200 habitants. Leur quotidien reste étroitement lié à l’aquaculture et à la pêche.

La mangrove qui entoure Hà Liên forme une véritable “muraille” naturelle, protégeant le village des tempêtes et prévenant l’intrusion d’eau salée. Cette forêt de palétuviers contribue à préserver le caractère sauvage et paisible du lieu, tout en offrant un fort potentiel pour le développement de l’écotourisme.

Le quartier de Ninh Hà envisage de promouvoir le tourisme dans la zone du marais de Nha Phu, dont le village de Hà Liên, afin de tirer parti de son écosystème diversifié et de sa beauté unique.

En mars dernier, les lecteurs ont classé une photo du village, surnommé “oasis solitaire”, parmi “le Top 7 des paysages aériens les plus surprenants” de 2024, selon un classement organisé par le magazine Kinh tê Sài Gòn (L’Économie de Saigon).

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN