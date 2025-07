Dà Lat veut devenir station balnéaire verte et ville créative d’Asie

Suite à la fusion des provinces de Lâm Dông, Binh Thuân et Dak Nông, la ville de Dà Lat affirme son rôle de pôle international pour l’administration et le tourisme touristique, grâce à une vision stratégique de développement durable et innovant.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Hoài, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lâm Dông, a souligné l’importance de créer un écosystème touristique vert à Dà Lat.

Selon le responsable, Dà Lat n’est pas seulement une destination touristique pittoresque, mais se positionne également comme une destination internationale adaptée aux exigences d’une clientèle d’élite.

Avec la création officielle de la nouvelle province fusionnée de Lâm Dông et la désignation de Dà Lat comme chef-lieu, la ville est promise à une croissance soutenue et ambitionne de devenir une zone urbaine touristique patrimoniale nationale de renommée internationale.

La nouvelle province possède désormais la plus grande superficie naturelle du pays, plus de 24.000 km², et d’abondantes terres agricoles. Cela constitue une base essentielle pour que Dà Lat diversifie son offre touristique et développe des chaînes de services distinctives, attractives pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Kiêu Công Thuoc, représentant du Fonds d’investissement et de développement des start-up innovantes du Vietnam (VNFUND), a souligné que Dà Lat évolue du "tourisme d’agrément" vers un "tourisme expérientiel, de bien-être, créatif et numérique".

Plusieurs initiatives axées sur l’innovation ont été proposées, telles que la "Vallée de l’innovation culturelle et touristique" et le "Centre d’innovation touristique iLab", visant à enrichir le portefeuille touristique de la ville et à accroître la fidélisation des visiteurs.

Dans le contexte post-Covid et du changement climatique mondial, les attentes des voyageurs ont considérablement évolué. Aujourd’hui, les touristes recherchent non seulement des expériences mémorables, mais aussi des liens significatifs et durables. Par conséquent, les modèles de centres de bien-être personnalisés gagnent en popularité.

Par exemple, Haus Dà Lat, des éco-complexes autour du lac Tuyên Lâm, des espaces de retraite créatifs en périphérie de la ville et des éco-hébergements intelligents dans des quartiers comme Bao Lôc et Da Teh, autant de solutions activement explorées par les entreprises locales.

La croissance de Dà Lat est également soutenue par des politiques favorables à l’innovation. La création d’un fonds d’investissement provincial pour les stations balnéaires vertes et l’implication de capitaux-risques nationaux et internationaux devraient accélérer les projets stratégiques clés et façonner l’avenir de Dà Lat en tant que centre urbain innovant.

Des études sont en cours pour des projets majeurs tels que le complexe hôtelier intégré de Dan Kia – lac Suôi Vàng, la vallée culturelle autochtone de Lang Biang et le Centre musical et culturel de Dà Lat, soutenu par l’UNESCO.

Paradis vert dans le Triangle touristique

Selon l’architecte Trân Duc Lôc, vice-président de l’Association provinciale d’urbanisme et de développement de Lâm Dông, Dà Lat adoptera un modèle de développement urbain multi-nodal avec des villes satellites afin de soulager la pression sur le centre-ville.

Cette approche contribuera à préserver le paysage naturel, le patrimoine culturel et l’identité historique de la ville, tout en favorisant la création d’espaces de vie modernes et riches en caractère.

Les infrastructures de transport font l’objet d’une modernisation significative. De nouvelles autoroutes, comme Dâu Giây - Liên Khuong, réduiront le temps de trajet entre Dà Lat et Hô Chi Minh-Ville à seulement trois heures.

D’autres liaisons clés, notamment les autoroutes Gia Nghĩa - Phan Thiêt et Nha Trang - Dà Lat, ainsi que les aéroports de Liên Khuong et de Phan Thiêt, amélioreront considérablement l’accessibilité de Dà Lat aux principaux pôles économiques, aux destinations touristiques côtières comme Phan Thiêt, Mui Ne et l’île de Phu Quy, ainsi qu’aux géoparcs mondiaux comme Tà Dung.

L’architecte Trân Duc Lôc a également mis l’accent sur le développement de produits touristiques intégrés reliant le Triangle "Phan Thiêt - Dà Lat - Tà Dung".

La marque touristique de la ville, "Dà Lat - L’essence magique d’une terre bénie", continuera d’être promue activement, ciblant les principaux marchés internationaux, notamment l’Asie du Nord-Est, l’Asie du Sud-Est, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Photo : BDT/CVN

La nouvelle province de Lâm Dông ambitionne également de devenir le "paradis vert" d’Asie du Sud-Est d’ici 2030, grâce à des infrastructures touristiques de classe mondiale et à un développement global, tant en termes d’échelle que de qualité de service.

Dà Lat jouera un rôle de premier plan dans cette vision en tant que plaque tournante des événements culturels, culinaires et sportifs internationaux, renforçant ainsi son rayonnement international.

De plus, la province prévoit d’accélérer la transformation numérique du tourisme en créant une plateforme touristique intelligente intégrant des cartes numériques, des technologies de réalité virtuelle et des systèmes de réservation et de paiement intégrés, offrant aux visiteurs des expériences fluides et personnalisées.

Grâce à son riche écosystème culturel et naturel, à ses infrastructures en amélioration, à ses politiques d’investissement ouvertes et à son engagement fort en faveur du développement durable, Dà Lat est bien placée pour devenir un centre urbain modèle après la fusion.

Grâce à l’ambition et aux efforts conjoints du gouvernement, des entreprises et des communautés locales, Dà Lat est prête à réaliser une percée, à la hauteur de son titre de "cœur vert" de la nouvelle province de Lâm Dông et de symbole du tourisme culturel de l’Asie.

VNA/CVN