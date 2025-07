Nha Trang, destination phare des Sud-Coréens au Vietnam cet été

Photo : Ngoc Hà/VNA/CVN

L’analyse des données de réservation de Kyowon Tour pour l’été 2025 révèle que le Vietnam représente 16,8% du total des réservations. Parmi les destinations vietnamiennes, Nha Trang est la plus prisée, concentrant 49,3% des réservations, suivie par Dà Nang (24,7%) et Phu Quôc (24,5%).

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour Nha Trang : ses plages magnifiques, la diversité des activités de loisirs, ainsi qu’une infrastructure touristique bien développée et adaptée aux visiteurs sud-coréens.

De plus, la ville bénéficie de nombreuses liaisons aériennes directes et pratiques depuis la République de Corée. Des vols directs relient Séoul, Busan et Daegu à Nha Trang, avec une fréquence accrue : environ 78 vols par semaine, soit 11 vols quotidiens, assurés par 8 à 9 grandes compagnies aériennes vietnamiennes et sud-coréennes.

Toujours selon Kyowon Tour, la Mongolie arrive en tête des destinations estivales pour les Sud-Coréens avec 18,3% des réservations, suivie du Vietnam, puis de la Chine (13,3%), du Japon (8,6%) et de la Thaïlande (7,3%).

VNA/CVN