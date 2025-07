Excursion en jeep classique dans les traditions de Hanoï

Découvrir Hanoï en jeep, une initiative lancée par Hanoï Backstreets Tours, a été classée 10e sur la liste des "Travelers’ Choice of the Best" par Tripadvisor, grâce aux retours positifs des touristes. Ce circuit offre aux visiteurs étrangers une immersion originale dans la culture et le quotidien de la capitale vietnamienne.