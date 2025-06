À Hanoï, bonne chère et belles nuits à prix d’ami

Saison d’or du tourisme vietnamien, l’été n’est pourtant pas la haute saison touristique à Hanoï en raison de ses caractéristiques géographiques et climatiques, le nombre de visiteurs y séjournant en été est moins élevé qu’en automne et en hiver.

>> Le tourisme vert gagne du terrain et les esprits à Binh Thuân

>> Phu Quôc intègre le top 3 des meilleures îles en Asie-Pacifique

>> Lào Cai, là où les fêtes ouvrent les portes du tourisme

Photo : VNA/CVN

Afin d’accroître l’attrait touristique cet été, les hôtels de Hanoï ont lancé de nombreuses promotions sur les prix et services, tout en enrichissant l’expérience des touristes, notamment à l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin).

Gastronomie comme ingrédient clé

À l’approche de la saison touristique estivale, les hôtels de la capitale ont mis en place leurs propres politiques pour attirer les clients. La gastronomie joue un rôle essentiel. Nombre d’entre eux ont leurs propres stratégies pour promouvoir une cuisine unique et améliorer la sécurité sanitaire des aliments.

Nguyên Thi Câm Ly, directrice du marketing et de la communication du Sheraton Hanoï Hotel, a déclaré que pour attirer les clients en été, l’hôtel renouvelle constamment son menu. Outre l’espace culinaire traditionnel proposant des plats vietnamiens, l’hôtel organise régulièrement des semaines de la cuisine des pays tels que les Philippines et la République de Corée.

Parallèlement, le Dolce By Wyndham Hanoï Golden Lake Hotel déploie un programme visant à faire découvrir la cuisine allemande et chinoise pendant les mois d’été.

Nguyên Thanh Loan, directrice des ventes et du marketing de l’hôtel, a partagé que Hanoï compte peu de restaurants proposant les spécialités de la cuisine allemande. L’hôtel espère donc apporter un vent de fraîcheur à ses clients. L’hôtel dispose de sa propre cave de congélation pour garantir la bonne conservation des aliments.

L’hôtel Thang Long Opera Hanoï s’attache quant à lui à élaborer un menu aux saveurs typiques de la capitale, avec des plats rafraîchissants adaptés à l’été, tels que le bun thang (vermicelles de riz aux omelettes, au poulet en julienne, au pâté de viande de porc pilée et aux crevettes), le nem cua bê (rouleaux de printemps au crabe), la soupe sucrée aux longanes et aux graines de lotus, les plateaux de riz hanoiens, etc.

Photo : VNA/CVN

La directrice de l’hôtel Thang Long Opera, Bùi Diêu Linh, a déclaré que pour garantir l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments pendant la saison chaude, l’établissement a sélectionné des fournisseurs certifiés en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, et a formé son personnel à cette fin.

Nguyên Thi Huyên, domicilée dans l’arrondissement de Thanh Xuân, a fait savoir qu’elle a choisi Hanoï cet été plutôt que de voyager loin parce que les établissements d’hébergement de Hanoï proposent beaucoup de politiques incitatives, avec de nombreux services standard, des forfaits vacances combinés à des expériences culinaires aux familles nombreuses.

Le Service du tourisme de Hanoï a indiqué organiser régulièrement des équipes d’inspection ou collaborer avec des services concernés, tels que le Département municipal de la santé, afin de mettre en place des équipes d’inspection interdisciplinaires chargées de contrôler l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, la prévention et la lutte contre les incendies dans les hôtels.

Le directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, Trân Trung Hiêu, a informé qu’outre la sécurité des touristes, le service a également demandé aux établissements d’hébergement de veiller à l’hygiène environnementale, afin de développer un tourisme vert, propre et durable.

Offres attractives pour les familles

Afin de stimuler le tourisme estival dans la capitale, le Service du tourisme de Hanoï a lancé en 2025 un programme de stimulation intitulé "Les Hanoïens et les touristes découvrent les services des hôtels 4 et 5 étoiles de Hanoï", axé sur la semaine précédant la Journée de la famille vietnamienne (28 juin).

À cette occasion, pour attirer les touristes, les hôtels ont appliqué des réductions importantes, dont le Lotte Hotel Hanoï a réduit le prix des chambres de 40% par nuit, le L7 Westlake Hotel de 50%. L’hôtel Thang Long Opera a lancé un forfait familial incluant les services hôteliers et culinaires au prix de 5,6 millions de dôngs. Le Novotel Hanoï Thai Ha Hotel et le Novotel Suites Hanoï ont eux proposé un forfait "Hanoï Harmony", comprenant une nuitée, le petit-déjeuner et le dîner pour deux adultes et deux enfants.

En évaluant la mise en œuvre du plan de relance "Les habitants et les touristes de Hanoï font l’expérience des services dans les hôtels 4-5 étoiles de Hanoï", la directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré que grâce à ce programme, l’industrie du tourisme espère créer une nouvelle tendance dans le choix de Hanoï comme destination de voyage pour l’été, continuant ainsi à positionner Hanoï comme un centre touristique haut de gamme avec des services de niveau international à des prix raisonnables.

Au cours du semestre, la capitale aurait accueilli 15,55 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 12% par rapport à la même période l’an dernier. Parmi eux, 3,66 millions étaient des arrivées internationales (en hausse de 21,8%) et environ 11,9 millions étaient des voyageurs nationaux. Le chiffre d’affaires total du tourisme a dépassé 62.000 milliards de dôngs, soit une hausse de près de 15%.

VNA/CVN