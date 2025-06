Saigontourist s’engage pour une coopération Vietnam - Japon renforcée

Le groupe Saigontourist, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et Vietnam Airlines, a organisé le 14 juin à Osaka une conférence de mise en relation d’entreprises vietnamiennes et japonaises.

>> Festin de saveurs dans la zone touristique de Van Thanh

>> Saigontourist promeut la cuisine vietnamienne à l'étranger

>> Saigontourist fixe la barre à 18.800 milliards de dôngs pour 2025

S’inscrivant dans le cadre de l’exposition universelle Expo 2025 et de la Fête de la culture culinaire et des délices Saigontourist-Vietnam 2025, l’événement a réuni de nombreux hauts responsables et représentants d’entreprises des deux pays, notamment Ngô Trinh Hà, consul général du Vietnam à Osaka, le lieutenant-général Lê Hông Nam, membre de la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist.

Partenariat concret et efficace

Photo : Saigontourist/CVN

“Après 52 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre 1973), la coopération bilatérale a obtenu des résultats satisfaisants dans divers domaines, notamment le tourisme. Le Japon a toujours été considéré comme un marché prioritaire pour le tourisme vietnamien. Avant la pandémie de COVID-19, environ 18 millions de Japonais voyageaient à l’étranger chaque année. Le Vietnam était parmi leurs destinations préférées, avec près d’un million de visiteurs annuels. À l’inverse, les Vietnamiens figurent aussi parmi les dix premières clientèles étrangères au Japon”, a souligné Pham Huy Binh.

Il a ajouté que la conférence organisée à Osaka à l’occasion du Festival de la culture et de la gastronomie visait à renforcer le développement du tourisme de chaque pays, en particulier à raviver et à élargir le marché des visiteurs japonais au Vietnam.

“Nous sommes honorés d’accompagner Saigontourist, l’un des plus grands groupes touristiques du Vietnam. Cette conférence constitue une action concrète pour mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées par nos deux gouvernements. Avec ses capacités et son expérience, le groupe développe activement des coopérations avec les entreprises japonaises dans divers domaines : élaboration de produits touristiques de haute qualité, formation des ressources humaines, tourisme durable et échanges de visiteurs”, a affirmé Ngô Trinh Hà.

La conférence a aussi été marquée par les interventions pertinentes de nombreux représentants d’entreprises majeures. Ngô Sy Anh, directeur de la succursale de Vietnam Airlines au Japon, a déclaré que le Japon était l’un des marchés clés de la compagnie. “Nous opérons des vols aller-retour entre cinq grands aéroports japonais et Hanoï ainsi que Hô Chi Minh-Ville. À partir de juillet 2025, une nouvelle ligne directe reliera Kansai à Dà Nang, confirmant notre position de leader sur les liaisons aériennes Vietnam - Japon”, a informé Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist.

“Nous nous efforçons de promouvoir les destinations touristiques du Vietnam auprès des clients japonais. Nos produits couvrent un large éventail de types de voyages : découverte culturelle et historique, balnéaire, écotourisme, tourisme d’affaires (MICE). Nous mettons l’accent sur les produits valorisant l’identité vietnamienne tout en respectant les standards internationaux afin d’offrir aux touristes le confort et la qualité des services qu’ils recherchent. Le marché japonais représente pour nous un potentiel considérable, et nous souhaitons accueillir de plus en plus de visiteurs en provenance du Japon. De même, nous espérons faciliter les voyages des Vietnamiens désireux de découvrir la beauté et la singularité du Japon”, a-t-il affirmé.

Photo : Saigontourist/CVN

Vers un avenir durable

À cette occasion, quatre accords majeurs ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et japonaises, témoignant d’un fort engagement en faveur du développement touristique des deux pays. Les groupes vietnamien Saigontourist et japonais ToTo ont convenu d’une collaboration visant à améliorer la qualité des services d’hébergement. Un accord a également été conclu entre Saigontourist et Silk Corporation - Japan portant sur la coopération dans les domaines de la communication, de l’organisation d’événements et de festivals, ainsi que la promotion des destinations touristiques au Vietnam et au Japon.

Par ailleurs, Saigontourist et Radio Osaka ont officialisé un partenariat pour développer des contenus médiatiques et promouvoir mutuellement les destinations. Enfin, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le Service de voyage de Saigontourist et Mainichi Kikaku Service Co. ont signé un accord visant à renforcer les liaisons aériennes et à intensifier la coopération dans les services touristiques.

Grâce aux efforts conjoints de grandes entreprises telles que Saigontourist et Vietnam Airlines, soutenus activement par les services compétents, le Vietnam ambitionne de renforcer son attractivité auprès des touristes japonais. Parallèlement, les voyageurs vietnamiens bénéficieront davantage d’opportunités pour découvrir la richesse culturelle et le raffinement du pays du Soleil-Levant.

Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN