Une exposition de photos sur le Vietnam attire la communauté internationale à l'ONU

Une exposition photographique intitulée "Vietnam - identité, humanisme et intégration" a eu lieu le 30 juin à Genève, en Suisse, dans le but de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, tout en affirmant la ferme volonté du pays de protéger et de promouvoir les droits de l’homme.

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Bureau permanent du Comité directeur du gouvernement sur les droits de l’homme, en coordination avec la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, l’événement a mis en lumière le rôle actif et pionnier du Vietnam dans la promotion de la paix, de la prospérité et des droits humains à l’échelle mondiale. Il vise également à obtenir le soutien de la communauté internationale à la candidature du Vietnam pour un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026-2028.

À travers une sélection de clichés, elle a mis en valeur la richesse culturelle du Vietnam tout en illustrant ses efforts continus en matière de garantie des droits fondamentaux. Certaines photographies de fêtes religieuses et de rituels traditionnels témoignent du respect de la liberté de croyance tandis que d’autres soulignent les avancées du pays en matière d’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’égalité sociale - fruits des politiques nationales et de la coopération internationale.

Au-delà de son aspect artistique, l’événement a été perçu comme une expression claire de la volonté du Vietnam de bâtir une société équitable et civilisée, en accord avec les Objectifs de Développement durable (ODD) des Nations unies. Le Vietnam y a réaffirmé son engagement en tant que membre actif et responsable de l’ONU, mettant en avant l’amélioration constante de son cadre juridique ainsi que la mise en œuvre de politiques en faveur des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des minorités ethniques.

Alain Jourdan, membre de l’Association des correspondants accrédités auprès des Nations unies, a salué l’initiative, estimant qu’elle témoignait de "la participation constructive du Vietnam au système multilatéral". Face aux instabilités mondiales, il a souligné que le Vietnam se positionne comme un défenseur du dialogue multilatéral, faisant de Genève un lieu clé pour l’échange, la compréhension culturelle et la promotion de la paix.

Largement saluée par les diplomates et les visiteurs, l’exposition a constitué une plateforme diplomatique efficace pour mettre en avant les réalisations concrètes du Vietnam en matière de droits de l’homme et recueillir un large soutien à sa candidature au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

VNA/CVN