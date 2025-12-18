La lutte contre la pêche INN, une priorité politique de Nghê An

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est une priorité politique majeure pour la province de Nghê An. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, cette localité du Centre a réalisé des avancées notables, renforçant ses efforts pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne.

>> Khánh Hòa inspecte la lutte contre la pêche INN dans certains ports de pêche

>> An Giang intensifie les mesures de lutte contre la pêche INN

Photo : Viêt Khanh/CVN

Pour exploiter pleinement ses ressources maritimes, le secteur de la pêche de Nghê An doit continuer à agir rapidement et de manière coordonnée afin de résoudre les problèmes persistants liés à la lutte contre la pêche INN. Les résultats actuels montrent toutefois que la province est sur la bonne voie.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l'environnement, au 25 novembre, tous les navires de pêche soumis à l’obligation d’immatriculation et de licence ont été enregistrés et autorisés. Les informations administratives des propriétaires, telles que le numéro d’identification nationale et les coordonnées téléphoniques, ont été mises à jour. L’ensemble de ces données a également été intégré dans la base de données nationale de la pêche, VNFishbase.

Au total, plus de 2.600 navires disposent d’un permis de pêche valide, soit 100% des navires autorisés à opérer. Par ailleurs, 98% des navires sont à jour de leur visite technique, 96% possèdent un certificat de salubrité des aliments valide, et 100% des navires concernés sont équipés d’un système de surveillance par satellite (VMS).

De plus, tous les navires portent un numéro d’immatriculation conforme à la réglementation. Les navires de plus de 15 mètres respectent également l’obligation de procéder à la déclaration électronique de leur arrivée et de leur départ via le système eCDT.

L’un des problèmes persistants concerne les pertes de connexion du système VMS, un phénomène relativement fréquent. Face à cette situation, les autorités provinciales appliquent des mesures strictes afin de sanctionner les infractions volontaires et de renforcer la dissuasion.

Les services compétents ont ainsi identifié environ 1.280 navires ayant perdu la connexion VMS ou ayant dépassé les zones de pêche autorisées. Après examen des dossiers, 237 navires ont été sanctionnés, tandis que plus de 1.000 cas ont été classés sans suite.

Photo : Viêt Khanh/CVN

Le Service de l'agriculture et de l'environnement de Nghê An, en coordination avec les garde-frontières et les autorités locales des zones côtières, a organisé de nombreuses activités d’information destinées aux propriétaires de navires, aux capitaines et aux pêcheurs.

Grâce à l’implication de l’ensemble des autorités locales, la lutte contre la pêche INN à Nghê An a enregistré des avancées réelles. Le changement le plus visible concerne l’évolution des mentalités : les pêcheurs comprennent mieux l’importance de protéger les ressources marines et s’engagent davantage dans leur préservation.

Ces résultats sont encourageants, mais la levée du "carton jaune" européen reste un objectif exigeant. Dans les mois à venir, la province devra renforcer la gestion des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, notamment ceux radiés du registre. Elle devra aussi mieux contrôler les débarquements de poissons dans les ports et imposer aux navires de plus de 6 mètres de débarquer exclusivement dans les ports de pêche officiels.

Enfin, le traitement des infractions liées aux pertes de signal VMS devra être examiné avec rigueur, afin de garantir le respect strict de la législation en vigueur.

Viêt Khanh - Minh Hang/CVN