Le VIFTA se présente comme un nouveau moteur pour le commerce Vietnam - Israël

L’Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA ), entré officiellement en vigueur en novembre 2024, a donné un coup de fouet significatif au commerce bilatéral, avec un volume d’échanges estimé à plus de 3,7 milliards de dollars américains en 2025, selon Lê Thai Hoa, conseiller commercial vietnamien en Israël.

Dès la première année de mise en œuvre, Israël a éliminé plus de 66% des lignes tarifaires et augmentera progressivement le taux de libéralisation à près de 93%, tandis que le Vietnam s’est engagé à supprimer près de 86% des lignes tarifaires d’ici la fin de la période prévue. Ces avantages tarifaires substantiels ont rapidement incité les entreprises des deux pays à développer leurs transactions, ce qui s’est traduit directement par une croissance tangible des échanges commerciaux, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Parallèlement, la forte complémentarité entre les deux économies a facilité l’accès des marchandises de chaque pays au marché de l’autre, limitant ainsi la concurrence directe. Israël a une forte demande en produits agricoles, en produits alimentaires transformés et en biens de consommation, autant d’atouts pour le Vietnam, tandis que le Vietnam importe d’Israël un volume important de produits de haute technologie, de machines et d’équipements, a-t-il poursuivi.

De plus, les efforts proactifs des milieux d’affaires, conjugués au rôle de médiateur et au soutien actif de l’Office du commerce du Vietnam en Israël, ont permis aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages du VIFTA.

Lê Thai Hoa a souligné que l’Office du commerce a collaboré étroitement avec les autorités locales et les organismes vietnamiens compétents afin de lever rapidement les obstacles techniques, d’aider les entreprises à obtenir les certificats d’origine nécessaires pour bénéficier des tarifs préférentiels et de publier des orientations sur les normes et exigences d’importation, ainsi que sur les nouvelles réformes et politiques commerciales du pays hôte.

Le VIFTA a également renforcé les liens interentreprises (B2B), organisé des événements de promotion commerciale spécialisés, dépêché des délégations d’entreprises israéliennes au Vietnam, vérifié les partenaires et aidé les entreprises vietnamiennes à accéder aux segments adéquats et à satisfaire aux normes requises, minimisant ainsi les risques, réduisant les coûts et maximisant les avantages du VIFTA.

Potentiel de croissance commerciale

Lê Thai Hoa a affirmé que le Vietnam et Israël présentent toujours un potentiel de croissance commerciale important malgré les incertitudes mondiales. Grâce aux bases solides du VIFTA et à une forte complémentarité économique, les échanges bilatéraux devraient bientôt dépasser les 4 milliards de dollars et atteindre les 5 milliards de dollars dans les années à venir.

Au-delà des secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, les produits de la mer, les biens de consommation et les matériaux de construction, la coopération dans de nouveaux domaines est appelée à se développer fortement, notamment dans les hautes technologies et l’investissement, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’Israël possède des atouts majeurs en matière d’agriculture intelligente, de gestion de l’eau, d’énergies renouvelables, de dispositifs médicaux, de cybersécurité, d’Internet des objets (IoT) et d’innovation, autant de domaines qui correspondent à l’objectif de développement durable du Vietnam.

L’Office du commerce a réaffirmé son engagement à soutenir les entreprises par la fourniture d’informations sur les marchés, la mise en relation avec des partenaires et l’assistance technique. Si les entreprises explorent activement le marché, améliorent la qualité de leurs produits, respectent les normes et approfondissent leur coopération directe, les relations commerciales entre le Vietnam et Israël devraient entrer dans une nouvelle phase de croissance plus forte et plus durable.

