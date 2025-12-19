Pêche INN : Quang Tri renforce le contrôle des bateaux de pêche

La province de Quang Tri (Centre) met en œuvre de nombreuses mesures de gestion des navires de pêche, renforce la surveillance et le traitement des infractions afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : BĐBP/CVN

Le Service provincial de l’agriculture et de l'environnement indique que la mise en œuvre des missions de lutte contre la pêche INN à Quang Tri montre des signes positifs. La province compte actuellement 4.664 navires de pêche d'une longueur de 6 m et plus, tous enregistrés. Par ailleurs, 1.574 navires sur 1.693 ont achevé les procédures d’inspection et de certification, soit un taux de 97,9%.

Il reste 139 navires qui ne remplissent pas les conditions d’exploitation. Les Comités populaires communaux les ont mis sous scellés, marqués pour identification et ont affecté des agents chargés de la surveillance, afin d’empêcher ces navires de quitter le port.

Le système de surveillance des navires de pêche 24h/24 et 7j/7 continue d’être maintenu.

Sanctions strictes

En ce qui concerne les sanctions, trois cas d’infraction ont été traités récemment : un navire ayant perdu la connexion VMS (systèmes de surveillance des navires) pendant plus de six heures, un navire ayant franchi les limites autorisées et un autre cas d’infraction. Cumulé depuis 2024 jusqu’à présent, 274 navires ont été sanctionnés, pour un montant total d’amendes dépassant 6,9 milliards de dôngs, et une affaire a donné lieu à des poursuites pénales contre un accusé.

Photo : BĐBP/CVN

Le Service provincial de l’agriculture et de l'environnement propose plusieurs mesures prioritaires pour la période à venir, notamment : la poursuite de la mise sous scellés des navires de pêche ne remplissant pas les conditions d’exploitation ; l’obligation pour les Comités populaires communaux d’assurer une surveillance étroite et d’empêcher toute sortie en mer ; la délivrance en urgence des documents manquants aux armateurs éligibles ; ainsi que le suivi 24h/24 et 7j/7 via le système VMS et le traitement rapide de toute infraction.

Les forces des gardes-frontières sont chargées de poursuivre le contrôle strict des navires à l’entrée et à la sortie des ports, ainsi que de sanctionner les navires franchissant les limites autorisées ou perdant la connexion VMS.

Dans les ports de pêche, les forces de contrôle des pêches renforcent la surveillance des navires présentant des signes d’infraction et exigent des ports de catégorie 3 qu’ils appliquent pleinement les dispositifs de suivi et de collecte des journaux de pêche.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Bao, demande aux services, secteurs concernés et aux Comités populaires communaux d’organiser des inspections et supervisions rigoureuses de la mise en œuvre de la lutte contre la pêche INN, conformément à la Décision N°366-QĐ/TW, et de sanctionner sévèrement tout relâchement dans la gestion.

Công Sang/CVN