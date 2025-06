Les start-ups vietnamiennes se tournent vers les marchés internationaux

La franchise à l'étranger s'impose comme une stratégie efficace pour les entreprises, notamment les start-ups, afin de développer rapidement leurs activités, d'améliorer la notoriété de leur marque et d'ouvrir de nouveaux canaux de vente de matières premières et de services sur les marchés internationaux.

Photo : Three O’Clock/CVN

Si les opportunités sont considérables, les experts affirment que la réussite dépend des capacités internes et de la volonté de chaque entreprise à exploiter ces perspectives.

Expansion mondiale grâce à la franchise

Avec l'essor du modèle de franchise mondiale, les start-ups vietnamiennes, notamment dans le secteur de l'alimentation et des boissons (F&B), considèrent de plus en plus les marchés internationaux comme un axe de croissance clé. Si des marques établies comme Highlands Coffee et Trung Nguyen Legend ont ouvert la voie à l'étranger, une nouvelle génération de marques dynamiques et créatives telles que Three O’Clock, HappiTea et Pho'S occupent une place centrale dans cette nouvelle vague d'expansion internationale.

Parmi les étoiles montantes, la chaîne de café Three O’Clock réalise des avancées notables. L'enseigne s'apprête à ouvrir ses cinq premiers magasins franchisés en Inde au cours du prochain trimestre, suite à un accord avec FranGlobal conclu plus tôt cette année. Cet accord inclut également les droits de franchise pour le Népal, le Sri Lanka et le Bangladesh, selon thesaigontimes.vn.

Thuân Nguyên, fondatrice et PDG de Three O’Clock, a déclaré à thesaigontimes.vn que son entreprise vise à ouvrir au moins 100 magasins au cours de la prochaine décennie.

Elle a souligné que la transition croissante des jeunes consommateurs de thé vers le café à l'échelle mondiale est un moteur clé du marché. De plus, sa marque a récemment signé un deuxième accord de franchise international exclusif, s'étendant ainsi aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Phuc Tea se distingue également par son offre franchisée HappiTea, présente aux Philippines et en cours de développement en Inde, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et au Qatar.

Certaines start-up vietnamiennes du secteur des services ont également commencé à se développer à l'international.

Profitant de coûts compétitifs, Gozo Company a signé trois contrats de franchise en Thaïlande, ouvrant ainsi un potentiel de développement de services logistiques dans la région ASEAN.

Selon son Pdg, Phan Duy Minh, l'avantage de Gozo réside dans ses tarifs de services environ 30% inférieurs et dans son système de franchise gratuite, qui ne nécessite que des partenaires pour investir dans l'espace, ce qui lui permet de se développer rapidement sans nécessiter de capitaux importants.

Photo : carewithlove.com.vn/CVN

Par ailleurs, Care With Love, qui propose des services de soins de santé à domicile pour les mères et les bébés, a fait ses premiers pas dans la franchise internationale avec l'ouverture d'une succursale au Cambodge. Après près de quatre mois d'exploitation, la franchise cambodgienne a déjà atteint environ 80 % de son objectif de chiffre d'affaires.

Forte de cette dynamique, l'entreprise prévoit une expansion à Dubaï et sur d'autres marchés du Moyen-Orient, et est actuellement en négociations pour s'implanter aux Philippines, a déclaré Tran Thao Vi, présidente du conseil d'administration, citée par le journal en ligne.

Selon Tran Thao Vi, la clé du succès d'une franchise dans le secteur des services réside dans la standardisation des processus opérationnels et la sélection de partenaires locaux expérimentés. Elle a déclaré qu'un accompagnement complet en matière de recrutement, de formation et de supervision est essentiel pour garantir une qualité de service constante et le succès durable des franchises sur les marchés internationaux.

Un potentiel inexploité

Des signes encourageants montrent que les start-ups vietnamiennes adoptent de plus en plus la franchise comme stratégie flexible et évolutive pour leur expansion internationale. En exploitant les plateformes numériques et en nouant des partenariats stratégiques, ces entreprises visent à conquérir systématiquement les marchés mondiaux.

Cependant, malgré un intérêt croissant et une dynamique initiale, la présence du Vietnam dans le paysage international de la franchise reste limitée.

Même Napoli Coffee, l'une des marques de franchise les plus importantes du Vietnam avec plus de 3 000 magasins dans tout le pays, n'exploite actuellement que quatre points de vente internationaux au Laos, en Malaisie, en République de Corée et en Chine.

Selon Nguyen Duc Hung, PDG de Napoli Coffee Export Import Trading Production JSC, propriétaire de la marque, ces magasins à l'étranger sont principalement exploités par des franchisés vietnamiens individuels et n'ont pas encore adopté de modèle de franchise standardisé et professionnel.

Face à cette situation, l'entreprise élabore actuellement des normes internationales de franchise, avec pour objectif d'étendre sa présence à 100 magasins à l'étranger d'ici cinq ans, a-t-il ajouté.

Les experts affirment que les secteurs de l'alimentation et des services présentent un potentiel d'expansion international important s'ils sont bien gérés. Cependant, les petites entreprises vietnamiennes sont souvent confrontées à des obstacles majeurs liés au professionnalisme, aux systèmes opérationnels et à la confiance envers la marque lorsqu'elles pénètrent les marchés étrangers.

Les principaux défis incluent la distance géographique, les barrières linguistiques, le maintien du contrôle opérationnel, la garantie d'une qualité de service constante, l'exportation des matières premières et la recherche de main-d'œuvre qualifiée.

D'autres secteurs prometteurs pour les franchiseurs vietnamiens incluent les boissons, le textile et la chaussure, soulignent les experts. En exploitant les ressources locales, ces entreprises ont le potentiel de progresser dans la chaîne de valeur, par exemple en transformant le thé en produits à valeur ajoutée comme le thé au lait, plutôt qu'en exportant des matières premières.

Dans les secteurs du textile et de la chaussure, le potentiel de création de marques indépendantes est croissant, au lieu de se cantonner à de simples plateformes de production. La tendance à la franchise s'étend également aux start-ups technologiques, notamment dans des domaines émergents comme la logistique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

La franchise est une stratégie efficace pour l'expansion internationale dans tous les secteurs, selon Nguyên Phi Van, expert en franchise. Les produits agricoles comme le thé et le café ont démontré le succès de cette approche. Grâce à une franchise efficace, ces produits ont vu leur valeur multipliée par 30 à 70, grâce aux matières premières, aux accessoires et à la stratégie de marque.

Le cabinet d'études de marché Technavio a prévu que l'industrie mondiale de la franchise connaîtrait une croissance d'environ 10% par an, atteignant une valeur de 4,38 billions de dongs d'ici 2027.

VNA/CVN