Quang Ninh renforce sa coopération avec les localités cubaines

La province septentrionale de Quang Ninh est prête à établir des relations de fraternité avec les localités cubaines afin de favoriser la coopération au développement, les échanges et le soutien mutuel, a déclaré le secrétaire du Comité provincial du Parti, Vu Dai Thang, lors d'une réception en l'honneur de l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, le 13 octobre.

Photo : VNA/CVN

Ce responsable a exprimé l'espoir que l'ambassadeur continuera de promouvoir la coopération entre Quang Ninh et Cuba, contribuant ainsi à approfondir l'amitié et la solidarité particulières entre les deux pays, cette année marquant à la fois le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 décembre 1960-2025) et l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba.

Il a déclaré que la visite de l'ambassadeur était une source d'encouragement considérable pour le Parti, l'administration et la population de Quang Ninh, d'autant plus que la province venait d'organiser avec succès son XVIe Congrès du Parti pour la période 2025-2030. Il a souligné que les relations privilégiées entre le Vietnam et Cuba, nourries par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro, étaient devenues un symbole de solidarité durable, pure et loyale. Au fil de l'histoire, ces relations privilégiées ont été chéries et continuellement renforcées par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Exprimant sa sympathie face aux difficultés rencontrées par Cuba, Vu Dai Thang a affirmé que l'organisation du Parti, l'administration et la population de Quang Ninh entretenaient toujours une profonde affection et une solidarité indéfectible avec le peuple cubain, continuant de soutenir et d'accompagner Cuba dans son développement national. Il s'est dit convaincu que la visite de l'ambassadeur ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération entre Quang Ninh et les localités cubaines, notamment dans les domaines où les deux parties possèdent un potentiel et des atouts, tels que l'industrie, la construction, l'encadrement et la santé.

Félicitant Quang Ninh pour ses réalisations des cinq dernières années et l'organisation réussie de son XVIe Congrès du Parti, le diplomate cubain s'est dit confiant qu'avec sa nouvelle vision et ses nouveaux objectifs de développement, Quang Ninh continuera d'affirmer sa position parmi les provinces les plus dynamiques du Vietnam, contribuant ainsi de manière significative au progrès global du pays.

Il a souligné que Cuba apprécie profondément le soutien sincère et la solidarité que le Vietnam et Quang Ninh ont apportés à son pays en ces temps difficiles. Il s'est engagé à poursuivre le renforcement de la coopération entre les deux pays et à rapprocher Cuba et Quang Ninh afin d'intensifier la collaboration dans des domaines tels que l'énergie verte, l'économie circulaire, le patrimoine, le tourisme et la santé.

VNA/CVN