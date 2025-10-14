ONU

Le Vietnam place l’être humain au centre de tout processus de développement

Dans le cadre de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), la délégation vietnamienne, conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, a mené le 13 octobre plusieurs activités diplomatiques, réaffirmant le message du Vietnam de placer l’être humain au centre de tout processus de développement et appelant la communauté internationale à partager cette approche face aux défis mondiaux.

Dans son allocution prononcée devant la Deuxième Commission (questions économiques et financières), la vice-ministre Nguyên Minh Hang a partagé l’inquiétude commune concernant le retard pris dans la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD). Face aux impacts croissants du changement climatique, de la perte de biodiversité et des défis économiques, elle a insisté sur la nécessité de renforcer l’engagement envers le multilatéralisme et l’Agenda 2030 par des actions concrètes et fortes.

Photo: VNA/CVN

"Il est temps de renouveler notre perception et notre modèle de développement, dans lesquels placer l’humain au centre du processus de développement constitue une priorité absolue", a souligné la cheffe de la délégation vietnamienne.

Elle a plaidé pour l’importance de la sécurité sociale, du développement inclusif et de la protection de l’environnement, tout en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de la croissance.

La vice-ministre vietnamienne a également appelé les partenaires internationaux à honorer leurs engagements, notamment en matière de mobilisation de capitaux privés pour le développement durable des infrastructures, et à intensifier la coopération internationale pour le partage de technologies et de connaissances…

Le même jour, la vice-ministre Nguyên Minh Hang et l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, ont co-présidé le vernissage d’une exposition photographique sur le Vietnam, comprenant des présentations culinaires et un espace dédié à la Fête de la Mi-automne.

Toujours dans le cadre de sa participation à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a rencontré des ambassadeurs, chefs de mission de plusieurs pays membres de l’ONU ainsi que le président de la Deuxième Commission, afin de discuter des opportunités de coopération bilatérale et de collaboration au sein des forums multilatéraux.

VNA/CVN