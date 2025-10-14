Le PM assiste au lancement de la construction d’une école frontalière de Thanh Hoa

Le 14 octobre après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de lancement des travaux de construction de l’École pluridisciplinaire primaire et secondaire à internat Bat Mot, située dans la commune montagneuse et frontalière du même nom, dans la province de Thanh Hoa.

Photo : VNA/CVN

Ce projet figure parmi les quatre ouvrages et projets inaugurés ou lancés simultanément, à la fois en présentiel et en ligne, par la province de Thanh Hoa, à l’occasion du 20e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

L’école Bat Mot sera construite sur une superficie d’environ 1,5 ha, pour un investissement total estimé à 170 milliards de dôngs. Il s’agit de l’une des six écoles frontalières de la province dont la construction doit débuter en 2025, conformément à la conclusion du Politburo sur l’investissement dans 248 écoles d’internat dans les communes frontalières terrestres du pays.

Parmi les ouvrages inaugurés ou lancés en même temps figurent également le projet de logements sociaux dans le quartier Hàm Rông (3.721 milliards de dôngs) ; le projet de construction et d’exploitation d’infrastructures du parc industriel WHA Smart Technology 1 - Thanh Hoa (1.320 milliards de dôngs) ; et le projet du Palais des enfants et Centre de sport du quartier Hac Thanh (247,85 milliards de dôngs).

Prenant la parole, le Premier ministre a salué la portée économique, sociale et humaine de ces projets, qui contribuaient au développement global de la province, notamment dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’accélérer la construction des écoles dans les communes frontalières terrestres, conformément aux orientations du Politburo.

Il a lancé un appel à la mobilisation des ressources de l’État, des organisations, des entreprises et de toute la société pour participer à une campagne nationale sur la période 2025-2026 visant à achever la construction des 248 écoles d’internat dans les communes frontalières.

Le Premier ministre a félicité et remercié les organisations, particuliers et habitants ayant contribué à la construction de l’école Bat Mot, fixant pour objectif l’achèvement de l’établissement d’ici mi-2026, afin que les élèves puissent accueillir la rentrée scolaire 2026-2027 dans leur nouvelle école.

Il a par ailleurs demandé à la province de Thanh Hoa d’examiner et de proposer des mesures de soutien à la construction ou à la réparation d’écoles dans les localités encore en difficulté, notamment celles endommagées par les récentes tempêtes et inondations.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert des cadeaux à l’école Bat Mot ainsi qu’aux habitants des communes de Yên Nhan et de Bat Mot, touchés récemment par les catastrophes naturelles.

VNA/CVN