Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement

Une nouvelle étape vers un Vietnam puissant et prospère

Le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 marque une étape historique dans la construction d’un gouvernement intègre, axé sur l’action - pour la nation et pour le peuple. Il s’agit d’un grand événement politique ouvrant une nouvelle ère, renforçant la confiance de la population dans la direction du Parti et les efforts du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a adopté une Résolution ambitieuse fixant des objectifs élevés, traduisant une forte volonté de progrès : une croissance moyenne du PIB d’au moins 10% par an et un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici 2030… Ces chiffres ambitieux visent l’année 2030 - marquant le centenaire de la fondation du Parti - lorsque le Vietnam se présentera comme un pays industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ces objectifs servent un but ultime et fondamental : "Pour le peuple".

La devise d’action du Congrès : "Solidarité, discipline - Démocratie, innovation - Percée, développement - Proche du peuple, pour le peuple" illustre fidèlement les enseignements du Président Hô Chi Minh.

Lors du dernier mandat, les grands équilibres macroéconomiques ont été assurés. Le PIB en 2025 est estimé à environ 510 milliards de dollars, plaçant le Vietnam au 32ᵉ rang mondial et au 4ᵉ rang de l’ASEAN, en hausse de cinq places par rapport à 2020. Le PIB par habitant devrait dépasser 5.000 dollars, permettant au pays d’entrer officiellement dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

La politique consistant à "placer la santé et la vie des citoyens au-dessus de tout" est devenue le fil conducteur de toutes les actions, reflétant profondément l’humanisme du régime et obtenant un soutien unanime du peuple.

Le gouvernement, dans son ensemble, ainsi que le Premier ministre, ont démontré un esprit de solidarité, d’unité et de détermination politique élevée, animé par une aspiration ardente à un Vietnam puissant et prospère.

L’esprit d’action du gouvernement s’exprime clairement à travers la devise : "Le Parti dirige, le Gouvernement agit de manière unie, l’Assemblée nationale approuve, le peuple soutient, la Patrie attend - alors on agit, on ne recule pas", reflétant une forte unité et une détermination commune dans tout le système politique et social.

Les défis prévisibles exigent de l’organisation du Parti du gouvernement des efforts continus, une solidarité renforcée, une innovation proactive pour accomplir l’ensemble des tâches politiques fixées, pour le peuple, en consolidant la confiance populaire et en améliorant davantage l’indice du bonheur du Vietnam.

"Le Congrès a été un grand succès dans la salle, mais le véritable succès viendra dans cinq ans, lorsque nous pourrons mesurer ce qui a été réalisé, transformer la Résolution du Congrès en croissance économique et en une vie prospère et heureuse pour le peuple", a souligné le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh.

Le Comité du Parti du gouvernement doit ainsi bâtir une équipe "rouge et spécialisé" - à la fois compétente, professionnelle, dévouée, audacieuse et responsable - afin d’assurer le succès du mandat 2025-2030.

