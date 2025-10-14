Le Vietnam propose des initiatives pour le développement des femmes à Pékin

Lors de la Réunion mondiale des dirigeants sur les femmes 2025 à Pékin, une représentante vietnamienne a mis en lumière le 13 octobre les efforts soutenus et les réalisations significatives du pays en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, tout en formulant des propositions concrètes pour accélérer les progrès dans un contexte mondial en mutation rapide.

>> Le Vietnam appelle à un renforcement du partenariat avec l'UNICEF pour la protection de l'enfance et l'égalité des sexes

>> Les femmes leaders brisent les barrières pour l’égalité et la prospérité du pays

>> Chine : des propositions visant à promouvoir le développement global des femmes

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Tuyên, présidente de l’Union des femmes du Vietnam, a présenté dans son allocution les efforts et réalisations du pays dans la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam a activement concrétisé ses engagements dans le cadre de la Déclaration de Pékin de 1995 et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, enregistrant des avancées encourageantes en matière de droits et de participation des femmes.

Les femmes vietnamiennes ont accompli des progrès remarquables dans les domaines scientifique, technologique et du leadership. Elles représentent aujourd’hui 44% des effectifs de recherche scientifique et près de 40% des professionnels dans les secteurs liés aux STEM. Par ailleurs, elles occupent 30% des sièges à l’Assemblée nationale et dirigent plus de 28% des entreprises vietnamiennes.

Sur la scène internationale, le Vietnam contribue activement aux initiatives mondiales en faveur de l’égalité des sexes. La proportion de femmes officiers au sein des contingents vietnamiens participant aux opérations de maintien de la paix atteint 14,4%, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale. Le pays a également joué un rôle proactif dans le lancement et le soutien d’initiatives pour l’égalité des sexes au sein de l’ASEAN et des Nations unies.

Lors de cette réunion, Nguyên Thi Tuyên a proposé plusieurs mesures clés pour renforcer la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin. Elle a notamment insisté sur la nécessité pour les pays de s’engager en faveur de la paix et de la stabilité - conditions essentielles au développement des femmes. Elle a également souligné l’importance de renforcer les échanges et le dialogue pour améliorer la compréhension mutuelle, ainsi que de promouvoir l’égalité des sexes en phase avec les objectifs communs, tout en s’adaptant aux évolutions rapides du monde actuel.

Le Vietnam a également réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération afin de valoriser le rôle des femmes dans la sphère économique, notamment en encourageant la mise en réseau des femmes scientifiques, innovatrices et entrepreneures, créant ainsi des opportunités pour qu’elles deviennent une force pionnière dans les domaines émergents.

En conclusion, elle a réaffirmé la conviction du Vietnam qu’avec l’unité, la détermination et des actions concrètes, la communauté internationale continuera à concrétiser la vision de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin, œuvrant pour un monde pacifique et durable où toutes les femmes et les filles sont respectées, protégées et habilitées à réaliser pleinement leur potentiel.

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes des Nations unies, tenue à Pékin en 1995, a jeté les bases des efforts internationaux visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes, aboutissant à l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin.

VNA/CVN