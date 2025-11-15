Thaïlande : 81 macaques découverts dans des sacs, deux arrestations

Deux hommes qui transportaient 81 macaques à bord d'un véhicule en Thaïlande ont été arrêtés près de la frontière cambodgienne, ont annoncé samedi 15 novembre les forces armées locales, qui les soupçonnent de trafic international d'animaux sauvages.

Une patrouille a intercepté le véhicule vendredi après-midi 14 novembre dans le dans la province de Sa Kaeo, dans l'Est du pays, et a découvert les primates à l'intérieur de sacs bleus, ainsi que de la méthamphétamine. "Les autorités ont arrêté les deux suspects", a écrit le 12e régiment des forces de rangers, l'unité responsable de la zone frontalière, dans un communiqué sur Facebook.

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont admis leur participation à un réseau de trafic transfrontalier, faisant entrer des macaques au Cambodge depuis la Thaïlande, selon les forces armées.

La Thaïlande est un haut lieu de transit pour le trafic d'animaux sauvages. De nombreux spécimens d'espèces menacées se vendent à prix d'or sur le marché noir, en Chine, à Taïwan ou encore en Asie du Sud-Est.

L'an dernier, la Thaïlande a renvoyé plusieurs dizaines de lémuriens et plus de 900 tortues endémiques de Madagascar dans leur pays d'origine, après avoir été trafiqués puis saisis dans le royaume.

