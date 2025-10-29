Le Timor-Leste affirme sa volonté de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l’ASEAN

L'ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, Joao Pereira, a récemment réaffirmé la volonté de son pays de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l'ASEAN, suite à son admission officielle en tant que onzième État membre.

Photo : Viêt Duc/VNA/CVN

Cette étape historique a été concrétisée par la signature de la Déclaration sur l'admission du Timor-Leste dans l'ASEAN, en présence des dirigeants des dix autres nations membres, lors du 47e Sommet de l'ASEAN tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre dernier.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur Joao Pereira a souligné la signification importante de cette adhésion, fruit de quatorze années d'efforts ininterrompus, pour le Timor-Leste et son peuple, la qualifiant de "rêve devenu réalité".

Le diplomate a exprimé le profond désir de son pays de participer activement aux efforts visant à renforcer la résilience et la solidarité régionales, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Concernant les futures contributions du Timor-Leste aux priorités de l'ASEAN, notamment la croissance inclusive, la transition verte et la connectivité régionale, l'ambassadeur a affirmé que l'adhésion de son pays reflétait l'esprit de son peuple. Il a décrit le Timor-Leste comme une démocratie née des épreuves, embrassant désormais une nouvelle ère de coopération et de développement au sein de l’une des régions les plus dynamiques du monde.

Cette région, forte de plus de 600 millions d'habitants, partage une vision de paix, de stabilité et de prospérité, avec les objectifs de croissance inclusive, de transition verte et de connectivité interpersonnelle, intergouvernementale et interentreprises. Selon lui, ces objectifs constituent également les aspirations et la détermination du peuple timorais après son adhésion officielle à l'ASEAN.

Évaluant les perspectives de renforcement des relations entre le Vietnam et le Timor-Leste, l'ambassadeur Joao Pereira a mis en avant les liens solides qui unissent les deux nations depuis l'ouverture de son ambassade au Vietnam. Le Timor-Leste considère le Vietnam comme l'un des "piliers importants de la région" et aspire à collaborer étroitement pour promouvoir la coopération dans divers domaines. Un plan immédiat prévoit l'ouverture prochaine d'une ambassade du Vietnam au Timor-Leste, une initiative qui, selon l'ambassadeur, favorisera une présence plus forte et une coopération plus approfondie.

L'ambassadeur a souligné l'avantage stratégique de la position du Vietnam dans la région et son développement économique rapide et stable des dernières décennies, qui a inspiré le Timor-Leste à établir des liens plus étroits et une coopération plus large.

L'adhésion à l'ASEAN, a-t-il ajouté, ouvrira de nouvelles opportunités pour le Timor-Leste d'apprendre, d'échanger des expériences et de poursuivre des domaines de coopération d'intérêt mutuel. La coopération entre les deux pays, débutée en 2002, a particulièrement prospéré dans le secteur des télécommunications et des médias, la société vietnamienne Telemor (Viettel Telemor) ayant joué un rôle significatif dans le développement du Timor-Leste en fournissant des services de télécommunications accessibles.

L'ambassadeur a également évoqué la promotion du développement dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la science et la technologie, les technologies de l'information, ainsi que le pétrole et le gaz. Il a noté que le Premier ministre vietnamien avait exprimé le désir de coopérer avec le Timor-Leste dans l'exploration pétrolière et gazière et les mines, ainsi que de renforcer les investissements dans l'agriculture et la pêche.

La principale question, a-t-il conclu, est de savoir comment les deux parties peuvent concrétiser et renforcer ces domaines de coopération, afin d'établir des accords de coopération concrets et d'obtenir des résultats plus pratiques et efficaces à l'avenir.

VNA/CVN