L'ADMM-19 réaffirme l'unité de l'ASEAN face aux défis sécuritaires

La 19ᵉ réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-19) s’est ouverte le 30 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, sous la présidence de Mohamed Khaled Nordin, ministre de la Défense du pays hôte.

L’événement a réuni les délégations de haut niveau des pays membres, dont celle du Vietnam dirigée par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense. Cette édition est marquée par la participation historique du Timor-Leste en tant que nouveau membre de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, le ministre malaisien a souligné le thème de cette année, "Une ASEAN unie pour la sécurité et la prospérité", affirmant que l’unité constituait un rempart essentiel contre l’instabilité et un gage de paix durable dans la région.

Il a rappelé que le principe fondamental de l’ASEAN demeurait la priorité donnée au rôle central du bloc, en plaçant ses intérêts communs au premier plan, afin d’éviter toute division ou influence extérieure.

Mohamed Khaled Nordin a également appelé l’ADMM à s’adapter aux menaces contemporaines, au-delà des cadres militaires traditionnels, citant les risques émergents du domaine numérique : cyberattaques, désinformation et manipulation. Il a plaidé pour une coopération élargie incluant anticipation technologique, cybersécurité et innovation conjointe.

Il a exprimé le souhait que, grâce à l’ADMM et à l’ADMM+, la défense devienne non seulement un moyen de protection, mais aussi une plateforme favorisant une paix durable.

Au nom du Vietnam, le général Phan Van Giang a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la Malaisie dans l’exercice de la présidence de l’ASEAN en 2025. Il s’est dit convaincu de la capacité de Kuala Lumpur à consolider la solidarité du bloc, à affronter avec flexibilité les défis sécuritaires et à œuvrer pour une région pacifique, stable et résiliente.

L’ADMM-19 a examiné les résultats de la Réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l’ASEAN (ADSOM) et approuvé huit nouvelles initiatives. Des colloques et réunions bilatérales, notamment avec la République de Corée, ainsi qu’un exercice maritime ASEAN+1 ont également été organisés. Les participants ont validé l’ordre du jour de la 12ᵉ ADMM+.

Deux déclarations majeures ont été adoptées : la Déclaration conjointe thématique des ministres de la Défense de l'ASEAN sur la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté politique et de sécurité de l'ASEAN de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, et la Déclaration conjointe de Kuala Lumpur de l'ADMM sur l'unité de l'ASEAN pour la sécurité et la prospérité.

Cette dernière réaffirme le rôle de chef de file de l’ASEAN, de l’ADMM et de l’ADMM+ dans la coopération régionale en matière de sécurité, ainsi que l’engagement à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité non traditionnelle. Elle souligne la nécessité d’une coopération ouverte et transparente et appelle à l’application intégrale du consensus en cinq points des dirigeants de l’ASEAN concernant la situation au Myanmar

