Le 9e Dialogue économique ASEAN - Italie s’ouvre à Hô Chi Minh-Ville

Le 9 e Dialogue de haut niveau ASEAN - Italie sur les relations économiques s’est ouvert le 13 novembre à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 500 représentants d’organisations internationales, d’entreprises et des experts des deux parties.

>> Le Vietnam contribue à promouvoir la coopération ASEAN - Italie

>> L'ASEAN et l'Italie renforcent leur partenariat

>> Des étudiants italiens et de l’ASEAN discutent du climat et de la numérisation

Photo : VNA/CVN

Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération économique entre les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Italie. Il souligne également le rôle croissant de Hô Chi Minh-Ville en tant que plaque tournante des réseaux de coopération internationale.

Le Dialogue était organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la Maison de l’Europe - Ambrosetti (TEHA) et l’Association ASEAN - Italie.

Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que le Vietnam, en tant que membre actif et responsable de l’ASEAN, a toujours soutenu le bloc régional dans son processus d’intégration et de développement durable.

Le responsable a également souligné que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN et une destination clé pour les investisseurs européens.

Il a réaffirmé que l’adhésion officielle de l’Italie en tant que partenaire de développement de l’ASEAN ouvre la voie à une collaboration plus étroite entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est, dans un contexte mondial de reconfiguration économique.

Le Vietnam met en œuvre sa Stratégie nationale de développement 2021-2030, articulée autour de trois priorités majeures : le renforcement du cadre institutionnel du marché, le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et innovante, et la construction d’infrastructures intelligentes et durables. Ces mesures permettront non seulement de consolider l’économie vietnamienne, mais aussi d’accroître les opportunités de coopération entre l’ASEAN et l’Italie.

Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est dit convaincu que le Dialogue de haut niveau ASEAN - Italie de 2025 permettra non seulement d’échanger des politiques, mais marquera également le début de projets concrets qui approfondiront et élargiront la coopération entre les deux régions.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a indiqué que la ville est prête à collaborer avec l’Italie dans des secteurs tels que l’économie verte, les énergies renouvelables et la construction d’infrastructures intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné l’importance de cet événement en tant que plateforme permettant de fédérer les initiatives de coopération, de favoriser des projets concrets et d’élargir la collaboration dans des domaines tels que les technologies de pointe, l’éducation, la recherche et le développement.

Hô Chi Minh-Ville, jouant un rôle de "pont" entre l’Italie et l’ASEAN, réaffirme son engagement à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques, a déclaré le représentant officiel.

Lors du forum, une réunion bilatérale s’est tenue entre des représentants de Hô Chi Minh-Ville et de l’ambassade d’Italie au Vietnam.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec l’Italie, notamment en matière de financement de projets d’infrastructures stratégiques tels que les énergies renouvelables, les transports urbains et la gestion environnementale.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta, a mis en lumière le fort potentiel de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et l’Italie, en particulier dans les domaines des hautes technologies et de la finance, et a réaffirmé son engagement à promouvoir une collaboration plus étroite et plus efficace entre les deux pays.

Le forum a également défini quatre axes stratégiques de coopération entre l’ASEAN et l’Italie : la transition vers la neutralité carbone, la production intelligente (Industrie 4.0-5.0), les infrastructures de nouvelle génération et l’innovation.

Cet événement a non seulement servi de plateforme d’échange d’idées, mais a également permis aux entreprises, aux investisseurs et aux autres parties prenantes de mettre en œuvre des initiatives de coopération concrètes, contribuant ainsi à bâtir un avenir durable pour la région.

Avec des échanges bilatéraux atteignant 4,3 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025, l’Italie a consolidé sa position de troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’Italie est un investisseur clé dans des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables et la logistique. Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville, pôle économique dynamique, s’impose comme une destination de plus en plus attractive pour les entreprises italiennes dans un avenir proche.

VNA/CVN