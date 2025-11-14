L’Audit d’État du Vietnam continue d’affirmer son rôle actif dans la coopération régionale

La délégation de l’Audit d’État du Vietnam, dirigée par son vice-auditeur général Doàn Anh Tho, a participé au 8 e Congrès de l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Asie du Sud-Est (ASEANSAI), qui s’est ouvert le 13 novembre à Singapour sous la présidence de l’Audit d’État de Singapour.

Le Congrès a approuvé plusieurs documents majeurs, notamment le Rapport annuel 2025, le Plan stratégique 2026-2029, le Règlement révisé pour la 5e fois, les cadres de compétences spécialisés, les plans de travail et le budget 2026-2027. Concernant la gouvernance, le Congrès a élu le SAI Singapour président et le SAI Thaïlande vice-président pour le mandat 2026-2027, et a nommé le SAI Myanmar en tant qu’Auditeur de l’ASEANSAI pour 2024-2025.

L’Audit d’État du Vietnam continue d’affirmer son rôle actif au sein des mécanismes de coopération régionale, en particulier en tant que présidence du Comité de planification stratégique de l’ASEANSAI. Lors du Congrès, Doan Anh Tho a présenté trois interventions clés, contribuant à concrétiser les orientations stratégiques de l’ASEANSAI pour le prochain mandat.

S’exprimant lors du congrès, le représentant de l’Audit d’État du Vietnam a souligné qu’après près de quinze années de coopération efficace et de développement durable, l’ASEANSAI s’était affirmée comme un forum fiable, dynamique et fédérateur pour ses institutions membres. Grâce à des efforts constants en matière de renforcement des capacités, de partage des connaissances et de contribution à la gouvernance publique dans la région, l’organisation a bâti des valeurs durables et jeté des bases solides pour ses prochaines orientations stratégiques.

Il a estimé que, dans un contexte mondial en mutation rapide, le Plan stratégique 2026-2029 est essentiel pour permettre aux institutions membres de s’adapter avec souplesse, d’innover et de progresser de manière durable. Ce plan traduit l’engagement commun à relever ensemble les défis, saisir les opportunités et à renforcer les capacités collectives.

En marge du Congrès, la délégation vietnamienne a tenu des rencontres bilatérales avec le SAI Singapour et le SAI Suède afin de renforcer le partage d’expertise et des bonnes pratiques en audit public.

