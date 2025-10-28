Le Vietnam contribue activement aux résultats majeurs du 47e Sommet de l’ASEAN

Organisé dans un contexte mondial marqué par de fortes turbulences et de multiples défis pour la région et le monde, le 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et les sommets connexes viennent de s’achever avec de nombreux résultats importants.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, à la presse, sur la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 47e Sommet de l’ASEAN et aux Sommets connexes tenus en Malaisie.

Selon lui, le Sommet a salué les réalisations de dix années de construction de la Communauté à travers la mise en œuvre de la Vision de l’ASEAN 2025, qui constitue une base solide pour le déploiement réussi de la Vision de la Communauté de l’ASEAN (ACV) 2045. En outre, l’adhésion du Timor-Leste a marqué une étape mémorable, une expansion opportune qui élargit les espaces de développement et crée un nouvel élan pour la progression de l’Association.

L’ASEAN a continué d’affirmer son rôle central et moteur dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, comme en témoigne son soutien à la signature par le Cambodge et la Thaïlande d’une déclaration conjointe visant à mettre en œuvre les accords garantissant la paix et la normalisation des relations frontalières, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Le Sommet a également réaffirmé le rôle de l’ASEAN en tant que moteur de croissance et maillon essentiel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le commerce et l’investissement, avec un PIB total de 3.800 milliards de dollars (2023), des investissements étrangers atteignant 226 milliards de dollars (2024) et un réseau de huit accords commerciaux couvrant l’ensemble de la région, a souligné Dang Hoàng Giang.

À cette occasion, le Vietnam a continué d’affirmer son rôle de membre actif et responsable à travers deux contributions majeures. Premièrement, sous la coordination du Vietnam, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont publié une Déclaration conjointe portant sur l’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global et ont approuvé le Plan d’action 2026-2030 pour la mise en œuvre de ce cadre. Deuxièmement, en tant que président du Groupe de travail sur l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI), le Vietnam a dirigé l’élaboration du Plan de travail IAI 2026-2030, adopté par les dirigeants de l’ASEAN, a affirmé le vice-ministre.

Les interventions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors des réunions ont souligné avec clarté et franchise l’importance primordiale de la paix et de la stabilité, conditions préalables au développement, tout en réaffirmant l’engagement du Vietnam à contribuer activement à l’ASEAN, au service des populations et des entreprises, a-t-il rappelé.

En seulement trois jours de participation au Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres bilatérales avec les dirigeants de plus de 20 partenaires. Les rencontres et échanges, bien que courts, ont permis d’obtenir de nombreux résultats concrets et substantiels. Premièrement, la confiance politique entre le Vietnam et les autres pays s'est renforcée. Deuxièmement, le Vietnam et ses partenaires clés ont finalisé de nombreuses questions importantes qui reflètent leurs intérêts communs. Le Premier ministre chinois Li Qiang a convenu de promouvoir activement le lancement du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Hai Phong - Lào Cai. Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé un projet de 20 millions de dollars pour la construction d’une ville côtière intelligente résiliente face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Un moment fort de cette édition a été l’annonce, le 26 octobre 2025, de la Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré.

Troisièmement, les échanges ont également montré que de nombreux partenaires soutiennent et souhaitent que le Vietnam joue un rôle accru au sein de l’ASEAN, dans la région Asie-Pacifique et sur la scène internationale. Ils ont exprimé le souhait que le pays soutienne le renforcement de la coopération entre les pays et l’ASEAN, a ajouté Dang Hoàng Giang.

Sur le plan de la mise en œuvre, selon le vice-ministre, le Vietnam devra rapidement élaborer un plan directeur et des programmes d’action correspondants pour concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, tout en intégrant les grandes orientations fixées par les Résolutions du Politburo, afin d’assurer une mise en œuvre globale et cohérente.

En ce qui concerne les tâches spécifiques, il est important de contribuer activement au développement de la solidarité de l’ASEAN, en particulier dans les efforts visant à résoudre la question du Myanmar, à mettre en œuvre l’accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande et à contribuer au maintien d’un environnement pacifique et stable dans la région.

Enfin, le Vietnam devra mettre rapidement en œuvre les accords conclus avec ses partenaires, notamment en matière d’échanges de délégations, de coopération économique et commerciale, de sécurité alimentaire, d’énergie et surtout de résolution des questions en suspens liées à la levée du carton jaune de l’Union européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

