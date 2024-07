Pour la survie des oiseaux migrateurs

Nguyên Hoài Bao, ornithologue, est le représentant du programme de conservation des oiseaux migrateurs au Vietnam de l’organisation non gouvernementale Birdlife international. Chaque année M. Bao peut compter les espèces et déterminer quelles espèces sont menacées à quel niveau...

Ces 13 dernières années, il a tout fait pour protéger les oiseaux migrateurs. “Depuis 2011, mes collègues et moi avons mené des enquêtes pour identifier ces oiseaux dans les zones côtières du delta du Mékong”, déclare M. Bao. En dehors d’enquêtes auprès de bénévoles et d’étudiants, la société Wildtour de Nguyên Hoai Bao a également organisé des événements éducatifs sur la préservation des oiseaux migrateurs à destination des enfants.

En effet, depuis 2019, cette société s’est coordonnée avec l’Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville et Birdlife international pour mener une série d’activités dans ce secteur.

Par ailleurs, pendant de nombreuses années, M. Bao et ses collègues ont effectué en silence un énorme travail pour la survie des oiseaux migrateurs. Il s’agit notamment de la surveillance leurs populations au Vietnam ; trouver les causes du déclin de ces populations ; organiser des événements pour sensibiliser à la protection des oiseaux migrateurs ; fournir des informations scientifiques, proposer des solutions de conservation et développer du matériel de communication pour soutenir les autorités à tous les niveaux et les conseils de gestion des zones spécifiques ; fournir des informations scientifiques à la communauté des organisations internationales de conservation...

Ils sont présents dans les zones abritant des oiseaux migrateurs pour encourager les gens à retirer les pièges ou à sauver personnellement les oiseaux pris dans les filets.

Une tâche qui confronte parfois à un sentiment bien amer. “Nous avons vu d’innombrables oiseaux sauvages capturés dans des pièges en filet. Lorsque nous sommes allés les retirer, nous avons été pourchassés et battus par des chasseurs d’oiseaux. Il existe une triste réalité : les gens piègent ouvertement les oiseaux sauvages, y compris de nombreux oiseaux migrateurs ou rares”, raconte l’ornithologue.

Dans le cadre d’un programme visant à étudier et photographier les oiseaux migrateurs sur les plages de Ba Tri et Binh Dai (à Bên Tre au Sud) afin de compiler du matériel de communication sur la conservation et les vasières le long de ces plages, M. Bao et ses amis comme Nguyên Vu Son Kha ou Phung Quang Hung manifestent la même inquiétude sur la diminution du nombre d’oiseaux migrateurs arrivant au Vietnam chaque année.

Action d'un Américain pour les oiseaux

en voie de disparition

Le Dr. Callyn York de Californie, aux États-Unis, a suivi à plusieurs reprises des groupes d'oiseaux migrateurs se déplaçant de l'extrême Nord au Vietnam. Et l’oiseau qui le “hante” le plus est probablement le bécasseau spatule (son nom anglais est Spoon-billed Sandpiper). C’est une espèce classée en danger critique d’extinction (CR, selon l’UICN 2024). Selon les statistiques, il reste moins de 500 individus dans le monde. Il est fascinant de voir qu'ils “se souvient” chaque année du delta du Mékong et se cachent peut-être encore quelque part parmi les dizaines de milliers de migrateurs au Vietnam.

Cette année, la destination du docteur est la plage de Tân Thanh (district de Go Công Dông, province de Tiên Giang au Sud). Ce conférencier à la retraite confie que ses efforts visent principalement à détecter des bécasseaux spatules. “Le nombre d’individus encore en vie a connu un déclin continu au cours des deux dernières décennies. C’est une espèce migratrice dont le besoin de protection est urgent. C’est pourquoi je suis venu ici les chercher pour les observer et rédiger des rapports détaillés à ce sujet”, partage Callyn York.

Immédiatement après son arrivée à Tân Thành, il marche le long de la plage pour trouver les zones de rassemblement des oiseaux migrateurs. Cependant, des vents violents et des marées hautes ont temporairement entravé le plan du Docteur américain. “Je n’ai presque aucune indication spécifique pour trouver les oiseaux rares. C’est un objectif ambitieux. Un peu comme gravir le mont Everest sans rien, ni instructeur ni oxygène supplémentaire”, dit M. York.

Mais enfin, il voit sa patience grandement récompensée. Un bécasseau spatule est passé devant l’objectif de son appareil photo. À ce moment-là, il semble presque que c’est l’oiseau qui sauve la vie de l’expert américain.

Parlant des contributions de l’expert de l’autre côté de l’hémisphère, Nguyên Hoài Bao fait savoir que les enquêtes sur les migrateurs, en particulier le bécasseau spatule, réalisées par le Dr. Callyn York au Vietnam, sont toujours enregistrées et évaluées. Il dispose de rapports scientifiques pour contribuer à la protection d’espèces migratrices.

Quang Viên - Dan Thanh/CVN