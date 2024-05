Des actions communes pour protéger les animaux sauvages

>> Des animaux sauvages sont remis au Parc national Bù Gia Mâp

>> Quang Binh relâche des animaux sauvages rares dans la nature

>> Le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng reçoit 11 animaux sauvages

Photo : VNA/CVN

L'activité a été soutenue par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) via la Composante de la conservaton de la biodiversité dans le cadre du projet de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité (VFBC).

Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités en écho avec la Journée internationale de la diversité biologique (22 mai), visant à sensibiliser le public à leur responsabilité et leur rôle dans la protection de la biodiversité.

Bradley Bessire, directeur adjoint de la mission USAID/Vietnam, a indiqué que grâce à la Composante de la conservation de la biodiversité, l'USAID a collaboré avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural pour accorder un soutien technique et financier à 21 zones à travers le Vietnam, dans le but de développer un système de réserves efficace et de restaurer l'abondance de la faune.

Il a ajouté que l'événement aide à sensibiliser le public à l'importance de préserver les valeurs de la biodiversité, et encourage les gens à agir de manière responsable pour maintenir la biodiversité pour les générations futures.

Phan Viêt Nga, directrice adjointe de l'Agence de conservation de la nature et de la biodiversité du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a souligné que les écosystèmes naturels et les ressources de la biodiversité au Vietnam font face à de grands défis. À travers cet événement, elle a appelé à une coordination entre les agences, secteurs, organisations et individus pour préserver la biodiversité du pays.

Lors de l'événement, plus de 200 représentants des communautés locales, agences, secteurs et élèves du district de Vu Quang ont répondu à l'appel du parc national de Vu Quang et se sont engagés à ne pas chasser ni commercer d'animaux sauvages.

VNA/CVN