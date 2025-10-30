L’ASEAN renforce sa coopération avec le Chili

Le Chili est considéré comme un partenaire stratégique reliant l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine grâce à ses engagements en faveur du libre-échange, ainsi qu'à son rôle actif au sein de l'Alliance du Pacifique et de la Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC). C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyên Viêt Cuong, lors de sa récente visite au siège des Carabiniers du Chili.

>> Le Vietnam fait son entrée à l’ExpoCafé 2025 au Chili

>> Le Vietnam et le Chili renforcent la coopération parlementaire

>> Vietnam - Chili : volonté commune de booster les liens économiques et commerciaux

Photo : VNA/CVN

En tant que président du Comité de l'ASEAN à Santiago, Nguyên Viêt Cuong a salué l'adhésion du Chili au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en 2016, ainsi que son statut de partenaire de développement de l'ASEAN depuis 2019.

Il a rappelé la mise en œuvre des Domaines de coopération pratique ASEAN - Chili (PCA) pour la période 2021-2025, comprenant 26 activités, dont 42% ont déjà été réalisées.

La visite a permis aux représentants de l'ASEAN de mieux comprendre l'organisation et les missions des Carabiniers du Chili, notamment dans les domaines de la sécurité publique, de la lutte contre la criminalité et de la protection diplomatique.

Créée en 1927, la Gendarmerie nationale chilienne compte environ 45.000 agents. Les ambassadeurs d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande ont salué son professionnalisme, son recours aux technologies modernes et son fort engagement envers la communauté.

VNA/CVN