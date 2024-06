Plus de 20 animaux sauvages rares relâchés dans la nature

Le centre Save Vietnam's Wildlife (SVW) a déclaré mercredi 12 juin avoir coopéré avec les Parcs nationaux de Cuc Phuong et Cat Tiên et le Centre de sauvetage des animaux sauvages de Hanoï pour relâcher dans la nature 21 animaux rares sauvés.

>> Diên Biên : Quatre Athérures malais relâchés dans la nature

>> Binh Phuoc : deux animaux sauvages relâchés dans la nature

>> Neuf animaux sauvages relâchés dans la nature au Parc national d'U Minh Ha

Photo : TTĐVHD

Les animaux comprennent 11 pangolins de Java, trois loutres asiatiques à petites griffes, quatre macaques à queue de cochon, deux macaques à longue queue et un milan brahmane.

Ces animaux figurent tous sur la liste des espèces animales menacées, précieuses et rares dans le décret N° 84/2021/ND-CP du gouvernement sur la gestion des espèces de faune et de flore sauvages menacées et la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Depuis sa création, le centre a sauvé avec succès 4.280 animaux sauvages, dont 1.709 pangolins.

VNA/CVN