L’Éclipse met en lumière le cai luong à la Semaine du théâtre Chine - ASEAN

La pièce de cai luong (théâtre classique rénové) Nhât thuc (Éclipse) a remporté quatre médailles d’or lors de la Semaine du théâtre Chine - ASEAN, qui s’est achevée le 1 er novembre à Nanning, en Chine.

Photo : CAND/CVN

La pièce vietnamienne a été récompensée dans quatre catégories : meilleure pièce, meilleur metteur en scène, meilleur acteur et meilleure actrice.

C’est la première fois que l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, présente le cai luong lors d’un événement international en Chine et obtient une telle reconnaissance.

Éclipse, écrite par Lê Duy Hanh et mise en scène par Lê Nguyên Dat, raconte l’histoire de jeunes gens passionnés par l’art du cai luong. Malgré les difficultés de la vie, ils préservent et développent cet art traditionnel tout en transmettant leur passion aux générations futures.

La pièce est basée sur l’œuvre de feu Lê Duy Hanh, Diên kich môt minh (Jouer seul), qui avait profondément marqué les spectateurs. Cette année marque la huitième représentation de la pièce sous la direction du talentueux artiste Lê Nguyên Dat.

Selon le jury, la pièce vietnamienne a remarquablement contribué à la préservation de l’art traditionnel de l’opéra réformé, conquérant le cœur de nombreux spectateurs.

Le cai luong est un genre de théâtre chanté, né au Sud du Vietnam au début du XXe siècle. Aux chants qui à l'époque utilisaient la plupart des mélodies du Sud et du Centre, s'ajoutèrent des gestes et évolutions, ce qui donna le théâtre cai luong.

Photo : NVCC/CVN

Cai luong est un genre de théâtre mêlant des chants au théâtre parlé, né au Sud du Vietnam au début du XXe siècle. Ressemblant à d’autres théâtres traditionnels du Vietnam, le cai luong comprend la danse, le chant, la musique. Les intrigues du cai luong ont été très influencées par le tuông (théâtre classique), mais aussi par le théâtre dramatique, les romans, les opérettes comiques…

Organisée pour la première fois en 2013, la Semaine du théâtre Chine - ASEAN, qui a lieu chaque année, encourage les échanges culturels et artistiques entre la Chine et les États membres de l’ASEAN. Le Vietnam y participe régulièrement et est très apprécié pour la diversité de sa programmation, allant des arts traditionnels aux arts modernes.

L’édition de cette année s’est déroulée à Nanning, dans la province du Guangxi, du 28 octobre au 1er novembre, et a réuni 15 troupes de l’ASEAN et de Chine. Le Vietnam a envoyé deux œuvres : Nhât thuc (Éclipse) de l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville et Dam cuoi chuôt (Mariage des rats) du Théâtre Lê Ngoc.

VNA/CVN