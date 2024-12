Attirer et former les experts du nucléaire : enjeux et solutions

Soucieux de limiter son empreinte carbone et de diversifier son mix énergétique, le Vietnam a choisi de relancer le nucléaire, une source d'énergie bas carbone et stable, en remplacement progressif du charbon, dans le but de tenir l'engagement gouvernemental de neutralité carbone (Net Zero) à l'horizon 2050. Par ailleurs, le gaz naturel liquéfié ne peut garantir une offre stable à des coûts raisonnables et le potentiel de l'hydroélectricité a déjà été entièrement exploité.

Conformément au Plan énergétique VIII, la capacité totale de production électrique du Vietnam devra atteindre environ 150 GW d'ici 2030, ce qui signifie que plus de 10 GW de nouvelles capacités devront être mises en service chaque année. D’ici 2050, la capacité totale des centrales électriques devra se situer entre 490,529 et 573,129 GW. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Vietnam dispose d’un potentiel estimé à 1,2 térawatt d'énergies renouvelables, soit 15 fois la capacité installée actuelle, et le pays a déjà des projets sur des sites favorables à la construction de centrales. Cependant, le caractère intermittent des énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, limite leur part dans le système d'approvisionnement énergétique de tout pays, nécessitant le recours à des sources d'énergie de base, telles que le nucléaire, pour assurer une production d'électricité stable et continue.

Défis humains

La question des ressources humaines pour l’énergie nucléaire a été soulevée dès les premières recherches visant à développer le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân en 2009. Selon l’Institut vietnamien de l’énergie atomique, le Vietnam a formé environ 1.000 spécialistes nucléaires au cours des 50 dernières années. Entre 2005 et 2020, environ 400 experts ont été formés.

Selon Hoàng Anh Tuân, ancien directeur du Département de l'énergie atomique au sein du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam dispose aujourd'hui d'un socle solide pour développer l'énergie nucléaire. En effet, le pays a identifié des sites potentiels pour l'implantation de centrales nucléaires, formé des ressources humaines spécialisées et mis en place un cadre institutionnel et juridique robuste. Ce dernier comprend notamment une loi sur l'énergie atomDique et des réglementations spécifiques encadrant la construction et l'exploitation de ces installations. Ces fondations avaient été jetées lors de l'approbation initiale des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân en 2009, avant que leur réalisation ne soit suspendue.

Hoàng Anh Tuân met en avant que, face à la relance du programme nucléaire, le Vietnam doit impérativement disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, répondant aux normes internationales en matière de sécurité, de sûreté, d'efficacité et de durabilité. Une telle expertise est essentielle pour assurer le succès du développement de l'énergie nucléaire dans le pays

Trân Chi Thành, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique du ministère des Sciences et des Technologies, souligne que les ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire sont particulièrement "difficiles à trouver". En raison de la complexité et des exigences spécifiques de ce secteur, il n’attire pas suffisamment les jeunes talents ni les étudiants. De plus, les salaires sont souvent moins compétitifs que dans d’autres secteurs, ce qui rend la formation et le recrutement encore plus ardus.

Avec la relance imminente du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et l’étude d’investissements dans d’autres projets stratégiques, la question des ressources humaines devient encore plus urgente. Il est impératif de mettre en place des stratégies efficaces pour former, reconvertir et attirer des professionnels qualifiés capables de répondre aux exigences techniques et de sécurité élevées du secteur nucléaire.

"Pour développer un programme d’énergie nucléaire, le Vietnam doit également envisager des stratégies pour former et préparer de nouvelles ressources humaines, tout en assurant la reconversion des experts déjà formés à l’énergie nucléaire dans des pays comme la Russie et le Japon. Par ailleurs, il est crucial de mettre en place des mécanismes attractifs pour inciter les professionnels déjà formés, actuellement actifs dans d’autres domaines, à revenir au secteur nucléaire. Cela permettra de constituer une force de travail solide, composée d’experts de premier plan dans le domaine de l’énergie nucléaire, car les ressources humaines représentent la clé du succès", selon Trân Chi Thành.

Nécessité stratégique

M. Chi Thành a ajouté que l’Institut a constitué une équipe solide de chercheurs spécialisés dans les technologies nucléaires, l’analyse de la sûreté nucléaire et d’autres domaines liés à l’énergie atomique. Grâce à une formation continue et approfondie, cette équipe se positionnera comme un vivier d'experts de haut niveau, prêts à jouer un rôle central dans la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân

Nguyên Nhi Diên, ancien vice-directeur de VINATOM et ancien directeur de l’Institut de recherche nucléaire de Dà Lat, a rappelé que, conformément à la Décision No1558/QĐ-TTg du Premier ministre du 18 août 2010, approuvant le projet de "Formation et développement des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire", le Vietnam a envoyé près de 400 personnes en formation en Russie, près de 100 au Japon et une centaine dans d’autres pays.

Par ailleurs, des experts du secteur de l’énergie atomique ainsi que du Groupe d’électricité du Vietnam (EVN) ont également été envoyés à l’étranger pour se former. Cependant, après l’abandon du projet de développement de l’énergie nucléaire, une partie de ces ressources humaines est revenue au Vietnam pour travailler dans divers organismes, tandis que d’autres ont intégré l’EVN. En outre, un certain nombre d’experts ont été retenus par la Russie pour travailler sur des projets de centrales nucléaires en Russie et au Bangladesh.

"Le Vietnam peut capitaliser sur ces ressources humaines hautement qualifiées en mettant en place des politiques attractives pour les inciter à réintégrer le secteur de l'énergie nucléaire. Parallèlement, une formation continue permettra de maintenir et d'améliorer leurs compétences, afin de les préparer aux défis futurs", selon Nguyên Nhi Diên.

"Les expériences internationales démontrent qu'une centrale nucléaire requiert l'expertise de milliers de spécialistes hautement qualifiés. En conséquence, le Vietnam doit poursuivre ses efforts de formation afin de constituer un vivier de compétences suffisant dans le domaine de l'énergie nucléaire pour les années à venir", a affirmé Nguyên Nhi Diên.

