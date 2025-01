Fête du Têt Viêt de l'Année du Serpent 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Le 13 janvier, la Maison culturelle de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville a inauguré la Fête du Têt Viêt de l'Année du Serpent, un événement devenu incontournable depuis ses débuts il y a 18 ans. Ce festival attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, venus prendre des photos et participer à des activités culturelles et artistiques traditionnelles pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Nguyên Hông Phuc, directeur de la Maison culturelle de la jeunesse, a souligné l’engagement de la fête à préserver et promouvoir les valeurs artistiques et artisanales traditionnelles du Vietnam.

À l'entrée de la rue Pham Ngoc Thach, les visiteurs peuvent admirer un espace spectaculaire mêlant fleurs d'abricotiers et structures en bambou, avec plus de 5.000 tiges de bambou assemblées pour une installation unique.

la Fête du Têt Viêt de l'Année du Serpent recrée également des villages artisanaux traditionnels, plongeant les visiteurs dans une ambiance rustique et paisible. Parmi eux, le village de poterie de Lai Thiêu (Binh Duong), le village de nattes de Dinh Yên (Dông Thap) et le village de tissage de My An (An Giang), sublimés par les couleurs chatoyantes des fleurs de Sa Dec.

Les festivités proposent une programmation riche et variée : spectacles de musique folklorique du Sud, don ca tài tu, musique de cour royale de Huê, ca trù, ainsi que des performances de lions et dragons, des défilés de mode traditionnelle et des concerts de groupes musicaux contemporains. M. Phuc a également mis en avant la mise en lumière des patrimoines culturels immatériels du Vietnam, reconnus par l'UNESCO.

En outre, elle se veut solidaire. Elle organise des activités destinées aux enfants défavorisés, aux orphelins de la pandémie de COVID-19 et aux habitants des maisons de charité. Des initiatives telles que le "Voyage en bus de printemps", permettant à des étudiants et travailleurs de rentrer dans leurs provinces d'origine, ou encore le programme "L'affection du printemps", visent à offrir un Têt chaleureux pour tous.

Texte et photos : Minh Thu - Quang Châu/CVN