Hô Chi Minh-Ville

L'aéroport de Tân Son Nhât accueillera un nombre record de passagers pendant le Têt

L'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, devra accueillir 155.000 passagers par jour, un chiffre record, les 25 et 26 janvier prochains, selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L'aéroport s'attend à gérer un trafic aérien exceptionnel durant la semaine précédant le Nouvel An lunaire 2025, avec une pointe à 901 vols prévue le 23 janvier. Au total, entre 823 et 901 vols sont attendus chaque jour de cette période du 22 au 28 janvier.

Les vacances du Têt 2025 au Vietnam dureront neuf jours, du 25 janvier au 2 février, incluant deux week-ends.

Le nombre de passagers devrait atteindre un pic de 150.000 personnes durant les jours les plus chargés, marquant une augmentation de 12,7% par rapport au jour le plus chargé du Têt de l'année dernière.

Durant les six premiers jours de la Nouvelle année lunaire, du 29 janvier au 3 février, l'aéroport devra servir entre 830 et 900 vols par jour, avec un pic de 917 vols prévu le 2 février, dernier jour des vacances du Têt. Le nombre de passagers pour ce jour de pointe devrait dépasser les 155.000, soit une hausse de 4% par rapport au Têt précédent.

Les compagnies aériennes prévoient plus de 6.100 vols pendant la période du 28 janvier au 3 février à l’aéroport de Tân Son Nhât, pour transporter environ 900.000 passagers, soit une augmentation de 8,7% des vols et de 4% du nombre de passagers en rythme annuel.

Afin de répondre à l'afflux de voyageurs attendu pour les vacances, les compagnies aériennes vietnamiennes ont mis en service cinq avions supplémentaires par rapport à la même période en 2024, portant leur flotte totale à 212 appareils.

L'aéroport international de Tân Son Nhât a également ajusté ses capacités pour atteindre 48 décollages et atterrissages par heure pendant certaines périodes de la journée et à 46 vols par heure durant la nuit durant la période du 21 janvier au 9 février, soit une hausse de 18% par rapport aux jours ordinaires.

Les compagnies aériennes ont également intensifié l'exploitation des vols de nuit. Vietnam Airlines exploitera plus de 1.500 vols de nuit, et Vietjet Air, 1.590 vols de nuit.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (Civil Aviation Authority of Viet Nam - CAAV) a également demandé aux aéroports de Tho Xuân, Dông Hoi, Chu Lai, Phù Cat, Pleiku et Tuy Hoà d'adopter un plan d'opération 24h/24 et 7j/7 pour assurer la conformité avec les vols de nuit des compagnies aériennes.

VNA/CVN