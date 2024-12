Les dix événements nationaux les plus marquants de 2024

1. Décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong

Le 19 juillet 2024 à 13h38, le cœur du dirigeant exceptionnellement excellent s’est arrêté de battre, regret infini pour les compatriotes du pays et les amis internationaux. Tout au long de sa vie consacrée au pays et au peuple, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans une nouvelle ère. Il est un brillant exemple d’étude et de suivi de l’idéologie, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh.

2. Consolidation des postes de dirigeants clés

Photo : VNA/CVN

Le 3 août, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a élu avec confiance Tô Lâm au poste de secrétaire général du PCV. Lors de sa 7e session, la XVe Assemblée nationale (AN) a élu Trân Thanh Mân président de l’AN. Lors de sa 8e session, l’AN a libéré Tô Lâm de son poste de président de la République pour élire à sa place Luong Cuong. Le raffermissement des postes de dirigeants clés a démontré l’esprit de solidarité et la haute détermination de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple à maintenir la stabilité et à développer le pays, créant un élan solide afin d’entrer dans une nouvelle ère.

Pour la première fois, le Politburo a décidé d’infliger un avertissement disciplinaire à l’encontre de dirigeants clés : Nguyên Xuân Phuc en raison d’infractions pendant son mandat de Premier ministre et Vuong Dinh Huê lors de son mandat de président de l’AN.

3. Révolution dans la rationalisation de l'appareil politique

Photo : VNA/CVN

Réalisant la direction du Comité central de pilotage sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW (Comité central du Parti du XIIe exercice) sur quelques questions sur la poursuite du renouveau et de la rationalisation de la structure organisationnelle de l’appareil politique pour le rendre plus simple, plus efficace et plus performant, dès début décembre, les organes du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations socio-politiques ont élaboré de toute urgence un plan à soumettre au Comité central du PCV au 1er trimestre 2025. Dans l'esprit "les organes centraux donnent l'exemple, les localités suivront", les organes examinent et restructurent les institutions avec pour objectif un nouvel appareil "concentré - épuré - puissant - efficace - efficient - performant" selon la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

4. Célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu : continuer à écrire la chanson épique de la Patrie

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 7 mai à Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord), a eu lieu la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu qui “a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde”. L’événement a suscité un souffle héroïque, galvanisé l’esprit patriotique des Vietnamiens et démontré les liens de sang entre l’armée et le peuple sous la direction du Parti. Après 80 ans de combats et d’évolution, l’Armée populaire du Vietnam continue d’édifier une armée forte, compacte, d’élite et moderne, construisant et défendant fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriales de la Patrie.

5. Croissance de plus de 7% du PIB

Photo : VNA/CVN

Malgré le passage dévastateur du super typhon Yagi et les perturbations qui en ont découlé ainsi que l’instabilité économique mondiale, l’économie vietnamienne a affiché une résilience remarquable. Le Produit intérieur brut (PIB) devrait connaître une croissance supérieure à 7%, dépassant ainsi les objectifs fixés par l’Assemblée nationale. La macroéconomie demeure stable, avec une inflation maintenue sous contrôle à moins de 4%. Par ailleurs, le chiffre d’affaires à l’import-export connaît un essor sans précédent, approchant le record des 800 milliards d’USD. La valeur de la marque nationale a atteint 507 milliards d’USD, classée 32e sur 193 pays. Le Vietnam attire plus de 31 milliards d’USD d’investissements directs étrangers (IDE), appartenant au groupe des 15 pays en développement drainant le plus grand capital d’IDE au monde. Le nombre de touristes internationaux a augmenté d’environ 40% par rapport à 2023.

6. Le super typhon Yagi fait 345 morts et disparus

Photo : VNA/CVN

Le super typhon Yagi (tempête N°3) a été le plus violent à frapper la Mer Orientale en 30 ans et le territoire vietnamien en 70 ans. Il a causé d’importantes pertes humaines avec 323 décès, 22 disparus et 1.978 blessés. Les dégâts matériaux sont de plus de 81.700 milliards de dôngs. Le hameau de Làng Nu, commune de Phuc Khanh, district de Bao Yên, province montagneuse de Lào Cai, a été totalement détruit.

Grâce à la mobilisation immédiate des pouvoirs publics, à la solidarité sans faille des Vietnamiens et au soutien de la communauté internationale, les activités visant à remédier aux conséquences du typhon et des crues ont été mises en œuvre à temps et efficacement, aidant les habitants à stabiliser leur vie et rétablir la production.

7. Adoption et relance de deux projets importants

Photo : VNA/CVN

Lors de sa 8e session, l’Assemblée nationale (XVe législature) a approuvé la politique d’investissement du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud avec un budget total de 1.713.548 milliards de dôngs et la relance du projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuân. Le projet de chemin de fer à grande vitesse devrait utiliser des investissements publics, répondant à la demande croissante et contribuant à restructurer de manière durable la part de marché du transport sur le couloir Nord-Sud. Le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuân vise à diversifier les sources d’approvisionnement en électricité, garantissant la sécurité énergétique et contribuant à la protection de l’environnement.

8. Achèvement rapide du projet de ligne électrique de 500 kV - circuit 3

Photo : VNA/CVN

Le 29 août, le projet de ligne de 500 kV - circuit 3 de Quang Trach (province de Quang Binh, Centre) à Phô Nôi (Hung Yên, Nord) a été inauguré après plus de six mois de mise en œuvre, établissant un record de célérité en termes de procédures d’investissement et de durée des travaux. Conçu et construit par des ingénieurs vietnamiens, cet ouvrage revêt une signification particulièrement importante dans de nombreux aspects économiques et sociopolitiques, garantissant la sécurité énergétique nationale et remédiant à la pénurie d’électricité au Nord, marquant l’esprit national et le consensus du système politique. C’est une leçon précieuse pour le déploiement des projets nationaux clés.

9. Adoption de la Loi foncière (amendée)

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 18 janvier, lors de sa session extraordinaire, l’Assemblée nationale (AN) a adopté le projet de loi foncière (modifiée). L’entrée en vigueur anticipée de cinq mois des Lois foncière, sur le logement et sur le commerce immobilier (amendées) répond à l’urgence de synchroniser les politiques et les droits. Cela vise à favoriser un développement stable et durable du marché immobilier ainsi qu’une gestion et une utilisation optimisées des ressources foncières. En 2024, l’AN a également adopté de nombreux projets de loi importants afin d’éliminer les “goulots d’étranglement” en matière d’institutions et de créer un couloir juridique favorable au développement socio-économique.

10. Lancement du réseau 5G, promotion de la transformation numérique nationale

Photo : VNA/CVN

Le 15 octobre, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) a lancé son réseau 5G, marquant la présence officielle de ce service au Vietnam. Étant un des piliers de la 4e révolution industrielle, les infrastructures numériques, dont la 5G, ont un fort impact sur le développement socio-économique en favorisant l’innovation et en augmentant la productivité dans de nombreux domaines.

En 2024, le Vietnam a déployé avec succès 49 des 76 services publics essentiels sur le Portail national des services publics, activé plus de 57,9 millions de comptes d’identification numérique robuste (VNeID) et créé 32,1 millions de carnets de santé numériques pour la population.

Nguyên Thành/CVN