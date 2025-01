Le Premier ministre appelle à dynamiser la consommation pour le Têt 2025

Le chef du gouvernement a adressé un télégramme officiel aux ministres de nombreux ministères, au gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.

Photo : VNA/CVN

Dans ce télégramme, le Premier ministre les a appelés à une mise en œuvre rapide et efficace des mesures visant à favoriser la croissance économique et à stimuler la consommation intérieure. Il a également ordonné une accélération significative du décaissement des investissements publics dès le début de 2025, en insistant sur la nécessité de lever rapidement tous les obstacles pour chaque projet, en particulier ceux d'importance nationale et les programmes nationaux cibles.

Il est impératif de renforcer les solutions visant à favoriser la production et le commerce, à développer le commerce électronique et les nouveaux modèles économiques efficaces, et à atteindre les objectifs fixés cette année en matière d'élimination de l'habitat précaire dans tout le pays.

Le Premier ministre a assigné des tâches spécifiques aux ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de la Construction, de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l'Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l'Investissement, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires provinciaux.

Il a également demandé au gouverneur de la Banque d'État d'inciter les établissements de crédit à intensifier leurs efforts pour réduire les taux d'intérêt, notamment pour les crédits à la consommation, aux investissements et aux exportations, afin de stimuler l'activité économique.

VNA/CVN