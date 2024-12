Promouvoir l’esprit des “Soldats de l’Oncle Hô” dans la nouvelle ère

>> Les soldats de l'Oncle Hô brillent par leur dévouement

>> Les secrets de la victoire : l’art militaire vietnamien décrypté

>> Armée populaire du Vietnam : 80 ans d’histoire, 80 ans de dévouement

>> Bâtir une armée régulière bien entraînée

Photo : VNA/CVN

Au cours de ses 80 ans d’histoire, l’Armée populaire du Vietnam (APV) a non seulement préservé l’image des "Soldats de l’Oncle Hô", mais l’a aussi enrichie au fil des ans, en l’ancrant toujours plus profondément dans le cœur du peuple. Ce titre, enraciné dans la conscience nationale, incarne l’évolution de l’armée qui reste toujours fidèle à ses racines. Il symbolise l’harmonie entre tradition et modernité, entre les idéaux révolutionnaires et les aspirations du peuple vietnamien, reflétant ainsi des valeurs culturelles, humaines et humanitaires d’une armée née du peuple et au service du peuple.

Les "Soldats de l’Oncle Hô" représentent les normes culturelles et éthiques des combattants révolutionnaires qui incarnent au mieux les valeurs de loyauté, de dévouement et de sacrifice. Ils manifestent une grande fidélité au Parti, à la Patrie et au peuple ; une fermeté constante au marxisme-léninisme, à la pensée de Hô Chi Minh et à l’objectif d’indépendance nationale lié au socialisme. Ces forces exaltent toujours un esprit courageux, faisant preuve d’une détermination inébranlable face à toutes les épreuves, quelles que soient leur nature et leur ampleur.

Ces belles valeurs, que ce soit en temps de guerre ou de paix, se transmettent de génération en génération, s’enrichissant au fil du temps et s’adaptant aux nouveaux défis. Chaque geste et chaque action contribuent non seulement au développement de l’APV, mais aussi à l’évolution constante de l’héritage des "Soldats de l’Oncle Hô", renforçant ainsi le lien indéfectible entre l’armée et la population.

Photo : VNA/CVN

En effet, l’APV a déployé une multitude de campagnes pour soutenir les régions défavorisées, telles que "L’armée s’unit pour édifier la nouvelle ruralité", "L’armée aux côtés des pauvres, ne laissant personne en arrière", "La Garde côtière accompagne les pêcheurs", "La Marine vietnamienne sert de point d’appui aux pêcheurs en mer", etc. Plus ils se trouvent dans les situations difficiles et éprouvantes, plus les "Soldats de l’Oncle Hô" révèlent leur résilience et leur force intérieure, laissant une impression indélébile chez leurs compatriotes et les amis internationaux.

"La culture est l’âme de la nation, reflétant son identité. Tant que la culture subsiste, la nation demeure", a dit un jour feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phú Trong. Enracinée dans l’histoire, la culture est un élément central de la vie sociale, créée et cristallisée par l’humanité au cours de l’évolution historique. Elle a façonné notre identité collective et nous guide vers trois valeurs essentielles : le Vrai, le Bien et le Beau.

Ainsi, la valeur culturelle des "Soldats de l’Oncle Hô" recèle une source de force endogène immense. Il s’agit également d’un honneur, d’une fierté et d’un puissant moteur qui incitent tous les cadres et soldats de l’armée à perpétuer les traditions glorieuses de leurs prédécesseurs. Et ce pour accomplir avec excellence toutes les missions confiées, pour être dignes de la confiance et des attentes du Parti, de l’État et du peuple, avec la devise : "Notre armée est fidèle au Parti, dévouée au peuple, prête à combattre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme. Il lui faut accomplir toute mission, surmonter toute difficulté, vaincre tout ennemi".

Ces derniers temps, des forces hostiles et réactionnaires dans le pays comme à l’étranger ont continué à intensifier des campagnes de sabotages du Vietnam. Elles mènent une tentative de "dépolitisation" de l’armée, visant à la séparer de la direction "absolue, directe et intégrale" du Parti.

Photo : VNA/CVN

Elles ourdissent méthodiquement des complots pour discréditer et dévaloriser les "Soldats de l’Oncle Hô", dans le but de saper les liens indéfectibles unissant l’armée au Parti et au peuple, en prétendant que la valeur culturelle des "Soldats de l’Oncle Hô" n’est adaptée qu’au temps de guerre et obsolète à l’heure actuelle.

Il est donc impératif de la promouvoir et la faire rayonner dans la nouvelle ère. Le renforcement de l’éducation idéologique et morale permettra de la perpétuer et de la faire évoluer, en l’adaptant aux défis actuels tout en préservant son essence.

Il importe ainsi de mettre en place une stratégie de communication efficace pour mieux résister aux discours déformés et aux allégations fallacieuses sur les réseaux sociaux. Nous devons lutter résolument contre les complots, les sabotages et les actions de déformation des forces hostiles.

Afin de faire rayonner les valeurs culturelles des "Soldats de l’Oncle Hô" dans la nouvelle ère, il est nécessaire de mettre en place des programmes de formation continue pour permettre à chaque cadre et à chaque soldat d’acquérir les compétences nécessaires pour relever les nouveaux défis. Il leur faut maîtriser les avancées technologiques et les armements pour protéger fermement la Patrie tout en promouvant les valeurs de l’armée héroïque d’une nation héroïque dans un monde en constante évolution. Chaque cadre, chaque soldat doit être un ambassadeur de ces valeurs, en démontrant par son comportement exemplaire qu’elles sont toujours d’actualité et qu’elles peuvent inspirer les nouvelles générations.

La promotion des valeurs des "Soldats de l’Oncle Hô" doit être considérée comme un devoir sacré pour chaque cadre, chaque soldat. Chacun doit être un exemple dans l’accomplissement de cette mission, en incarnant les valeurs de la fidélité à la Patrie et du dévouement au peuple.

Il est essentiel que l’APV adapte ses méthodes et outils aux défis d’un monde en constante évolution. Ainsi, elle continuera d’être l’“épée tranchante” pour protéger le Parti, l’État, le peuple et la voie vers le socialisme au Vietnam aujourd’hui.

Kim Ngân/CVN