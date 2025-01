Têt du Serpent 2025 : effervescence des achats en ligne

Faire ses achats en ligne est devenu une habitude pour une partie des consommateurs. Les achats en ligne pour le Têt traditionnel gagnent également en popularité, couvrant une large gamme de produits allant des gâteaux, fruits et décorations, jusqu’à des articles autrefois inimaginables à acheter en ligne, qui pourtant sont désormais livrables.

Depuis début janvier, le marché en ligne est animé. Les plateformes de commerce en ligne et les sites de vente ont changé leurs interfaces pour des couleurs vives, avec des motifs de fleurs d’abricot et de pêcher, afin d’offrir une meilleure expérience d’achat aux utilisateurs.

Le marché en ligne répond de plus en plus aux besoins des consommateurs pour le Têt traditionnel, allant des décorations aux aliments comme les gâteaux, confiseries, saucisses, boissons, produits de soins personnels et ménagers, entre autres.

Extension des horaires et des zones de livraison Depuis le 2 janvier, le réseau de magasins de Saigon Co.op ouvre une heure plus tôt pour répondre à la forte demande. Dès la mi-janvier, les magasins resteront ouverts jusqu’à 23h et ne fermeront que lorsque le dernier client aura terminé ses achats. Ils rouvriront le 2e jour du premier mois lunaire, après un repos de jour lors du Nouvel An lunaire.

Profitant de sa pause de midi, Ngoc Trinh, employée de bureau dans la ville de Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville) parcourt rapidement les plateformes d’achat en ligne. En quelques clics, elle a acheté tout le nécessaire pour célébrer le Têt du Serpent 2025.

Se remémorant les années précédentes, l’employée trentenaire explique : " C’était comme une course contre la montre entre la charge de travail en fin d’année et les tâches ménagères. C’était épuisant. Aujourd’hui, le Têt traditionnel du Serpent 2025 est bien plus léger".

Elle ne fait pas ses achats seule . Ngoc Trinh invite ses collègues à regrouper leurs commandes pour obtenir de meilleures promotions. " Plus la commande est importante, plus les réductions sont conséquentes, sans oublier la livraison gratuite. Cela nous fait économiser des millions de dôngs sans effort", partage-t-elle.

Offres spéciales

Face à l’augmentation des achats en ligne pour le Têt traditionnel, les grandes plateformes comme TikTok Shop, Shopee et Lazada lancent des offres spéciales couvrant la mode, la beauté, les articles ménagers et offrent également des livraisons gratuites et diverses méthodes de paiement pour fidéliser leurs clients.

La situation est identique chez les détaillants traditionnels, avec des promotions en ligne pour répondre aux tendances modernes. Selon un représentant de Saigon Co.op, les clients qui achètent via le site web ou l’application mobile des supermarchés bénéficient des mêmes avantages que lors d’achats en magasin.

Cette année, Saigon Co.op propose des promotions exclusives sur ses plateformes en ligne, telles que des réductions importantes, des offres "1 acheté, 1 offert", et des cadeaux promotionnels des marques reconnues comme Unilever, Pepsi, ou encore des produits de leur marque propre, Co.op.

Livestreaming et automatisation des commandes

La plateforme en ligne Co.op Online organise dix livestreams sur sa page officielle de 11h30 à 14h30. Grâce à un système de validation automatique, les clients n’ont qu’à écrire le code produit en commentaire pour recevoir immédiatement un message confirmant leur commande.

Le représentant de Saigon Co.op indique que l’utilisation d’un système logistique moderne a permis d’augmenter de plus de 50% le nombre de commandes confirmées par rapport à l’an dernier. À ce jour, les commandes en ligne ont triplé par rapport à des périodes ordinaires.

Promotions jusqu’à la fin de l’année

D’ici la fin de l’année, les promotions pour le Têt traditionnel seront renforcées, aussi bien en ligne que dans les plus de 800 points de vente de Saigon Co.op, comprenant Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, etc.

Parmi les initiatives, la campagne " Venez chez Co.op pour le Têt traditionnel" offre jusqu’à 50% de réduction sur plus de 3.500 produits pour le Têt jusqu’au 15 janvier.

Les membres fidèles du programme qui dépensent au moins 400.000 dông sur les produits présentés dans la section " Astuces pour préparer le Têt" recevront un remboursement de 5% sur le montant total de leur facture.

Offrir le Têt traditionnel à tous Jusqu’au Têt traditionnel lunaire du Serpent 2025 (du 28 janvier au 2 février) Co.opmart et Co.opXtra organiseront plus de 300 ventes mobiles dans les régions éloignées et les zones industrielles, avec des produits à prix réduits de 30% à 50%. Saigon Co.op, en collaboration avec la Croix-Rouge vietnamienne, organise également des "Marchés du Têt à 0 dông" dans 32 provinces, offrant des bons d’achat de 600.000 à 800.000 dông pour permettre aux familles de choisir des produits essentiels.

Nhât Xuân-Câm Sa/CVN