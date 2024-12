Hanoï

Concilier attractivité des prix et dynamisme commercial à l'approche du Têt

>> Les travailleurs auront neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2025

>> La demande de voyages durant le Nouvel An lunaire 2025 sera plus élevée que l'an dernier

>> 5.000 billets de train supplémentaires fournis pour les vacances du Têt

Photo : VNA/CVN

Pour protéger les consommateurs, les autorités de Hanoï intensifient leurs contrôles afin de retirer du marché les produits contrefaits, les produits de mauvaise qualité, la fraude commerciale et les violations des réglementations en matière d’hygiène alimentaire.

Selon le directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, Nguyên Thê Hiêp, à ce jour, les marchandises pour le prochain Têt ont augmenté en moyenne de 7 à 25% selon les articles par rapport au Nouvel An lunaire 2024. Notamment, la part des produits vietnamiens, en particulier les spécialités agricoles locales et les produits OCOP (Programme "One Commune One Product" - À chaque commune son produit), représente environ 90% du panier des produits du Têt.

Intensifier la production

Selon la directrice de la Coopérative de production et de commercialisation de légumes bio de haute technologie de Cuôi Quy (commune de Dan Phuong, district de Dan Phuong), Nguyên Thi Cuôi, depuis début octobre 2024, sa coopérative a élargi la zone de culture de légumes-feuilles, d'épices et de légumes de haute qualité répondant au référentiel des bonnes pratiques agricoles VietGap.

Un représentant de Vissan a indiqué que les usines de cette société par actions augmentaient leur production, avec l'intention de fournir au marché près de 1.200 tonnes d'aliments frais et 4.000 tonnes d'aliments transformés au service du Têt.

Concernant le réseau de distribution, Nguyên Thê Hiêp a déclaré que les détaillants négociaient avec les producteurs sur l'offre et les prix depuis trois à six mois pour préparer suffisamment de marchandises avant, pendant et après le Nouvel An lunaire.

Photo : CTV/CVN

Des représentants de grandes entreprises de distribution, telles que Saigon Co.op, BRGMart, HaproMart, Central Retail, ont déclaré que le volume des ventes devrait augmenter d'environ 25 à 30% par rapport au Nouvel An lunaire 2024.

Par ailleurs, le Service municipal de l'industrie et du commerce encourage les entreprises de distribution à se coordonner avec les localités pour l'organisation d'événements commerciaux de proximité pour animer les quartiers et répondre aux besoins des habitants. Il incite les commerçants à organiser des foires pour renforcer le mouvement en faveur de la consommation de produits locaux dénommé "les Vietnamiens consomment vietnamien".

Ledit Service, en collaboration avec les forces fonctionnelles, intensifie les contrôles pour assurer le respect des normes d'hygiène alimentaire, notamment pour les produits très demandés pendant le Têt, a déclaré Nguyên Thê Hiêp.

VNA/CVN