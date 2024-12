Dynamiser la consommation d’ici la fin d’année

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a officiellement lancé, le 2 décembre, une campagne promotionnelle nationale qui se déroulera jusqu’au 31 décembre dans tout le pays. Coordonné par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), ce programme mobilise les agences concernées, les services provinciaux et municipaux de l’industrie et du commerce, ainsi que les associations et entreprises locales.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que cette initiative visait non seulement à renforcer le commerce et à valoriser le “made in Vietnam“, mais aussi à promouvoir les dépenses de consommation, diversifier les choix d’achat, soutenir la production des entreprises et contribuer à la reprise et au développement économiques.

Selon Lê Hoàng Tài, directeur adjoint de Vietrade, le programme inaugure une “saison spéciale” où les entreprises, tous secteurs confondus, peuvent concevoir et déployer leurs propres campagnes promotionnelles de manière autonome. La limite maximale des réductions applicables sur les biens et services a été relevée à 100%, contre 50% précédemment.

La haute saison des achats bat son plein

Le président du conseil d’administration de l’entreprise par actions Vissan, Nguyên Phuc Khoa, a annoncé que sa compagnie avait anticipé ses besoins en matières premières et augmenté

sa production pour fournir 930 tonnes de produits frais et près de 3.700 tonnes de produits transformés dans à plus de 120.000 points de vente à travers le pays. Vissan a également prévu un stock supplémentaire de 10 à 20% pour constituer une réserve face aux éventuelles pénuries sur le marché pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire).

De son côté, Saigon Co.op a planifié son approvisionnement de fin d’année dès la mi-2024 et établi des partenariats à long terme avec ses distributeurs, facilitant ainsi une production mieux coordonnée. En plus de la gestion des stocks, l’entreprise offre un soutien financier aux petits fournisseurs en les connectant à des partenaires bancaires. Elle organise également diverses campagnes promotionnelles pour encourager les dépenses des consommateurs et soutenir le développement du marché des entreprises.

