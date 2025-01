Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe Rosatom

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a déclaré espérer que la Russie, notamment le groupe Rosatom, coopérera avec le Vietnam et le soutiendra non seulement dans le développement de l'électricité nucléaire, mais également dans le développement de la science et de la technologie nucléaires à des fins pacifiques.

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de la Rosatom

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe russe Rosatom

Photo : VNA/CVN

En recevant le 13 janvier à Hanoï le directeur général du groupe Rosatom, Alexey Likhachev, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré apprécier hautement la coopération et le soutien de la Russie au Vietnam dans la formation de scientifiques et d’experts en énergie atomique ; la conception et l’exploitation du réacteur nucléaire de Dà Lat ; le développement du Centre tropical Vietnam - Russie ; la fourniture de produits pharmaceutiques radioactifs pour le diagnostic et le traitement du cancer...

Le Vietnam doit se développer rapidement pour devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Le Vietnam prône notamment la relance des projets d’électricité nucléaire pour garantir la sécurité énergétique, favoriser le développement national et respecter son engagement de parvenir à "zéro émission nette" d’ici 2050, a fait part le dirigeant.

Il a proposé à la partie russe, au groupe Rosatom, d’aider le Vietnam dans la formation des ressources humaines ; l’exploitation au mieux de ses capacités en la matière...

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le directeur général du groupe Rosatom, Alexey Likhachev, a indiqué qu'en tant que société leader dans le domaine de l'énergie nucléaire et ayant une longue histoire de coopération avec le Vietnam depuis de nombreuses années, Rosatom, avec ses bonnes bases et expériences, souhaitait continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam.

Rosatom est prêt à coopérer avec le Vietnam et à l’aider à construire des centrales nucléaires ; à transférer des technologies, à améliorer le taux de localisation des produits nucléaires au Vietnam ainsi qu’à développer la science et l'industrie nucléaires..., avec une vision à l'échelle de centaines d'années et à des fins de développement socio-économique, a-t-il ajouté.

VNA/CVN